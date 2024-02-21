Фламинго вернулись в Мангистау

Красивое явление заснял на видео казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев. На кадрах запечатлено, как розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Мангистау. Птицы появились на водоеме несмотря на снежную погоду.

Автор: Азамат Сарсенбаев.