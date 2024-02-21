  • 21 Февраля, 18:46
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Фламинго вернулись в Мангистау

Сегодня, 17:42
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ockb.csb.gov.tr Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: ockb.csb.gov.tr

Красивое явление заснял на видео казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев. На кадрах запечатлено, как розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Мангистау. Птицы появились на водоеме несмотря на снежную погоду.

Автор: Азамат Сарсенбаев.

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