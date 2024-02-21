Фламинго вернулись в Мангистау
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
210Фото: ockb.csb.gov.tr
Красивое явление заснял на видео казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев. На кадрах запечатлено, как розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Мангистау. Птицы появились на водоеме несмотря на снежную погоду.
Автор: Азамат Сарсенбаев.
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