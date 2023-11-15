Фитолабораторию по выращиванию голландской конопли развернул у себя дома акмолинец
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Полицейские ликвидировали лабораторию в одном из частных домов Шортандинского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 30-летний житель Шортандинского района заказал по почте семена голландской конопли, закупил необходимое оборудование, предназначенное для выращивания накросодержащих растений, и организовал у себя дома фитолабораторию.
Члены семьи знали о его преступной деятельности, но не припятствовали мужчине.
При обыске полицейские изъяли 20 кустов конопли весом 545 граммов. Также они нашли осветительные приборы, жидкости для удобрения и другие приспособления.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 296 части 2 Уголовного кодекса РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами”. Ведётся расследование.
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