  • 19 Марта, 11:42
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Фитнес-клуб горел в Астане

Сегодня, 10:40
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
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Фото: baigenews.kz

Пожар произошел в столичном фитнес-клубе, расположенный по адресу Байтурсынова, 9, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли около 40 посетителей.

"Пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на место происшествия в 8:50 часов. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит возгорание деревянной обшивки парильного помещения фитнес-клуба на площади 20 кв.м", - говорится в сообщении.

В 9:26 часов пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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