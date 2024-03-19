Фитнес-клуб горел в Астане

Пожар произошел в столичном фитнес-клубе, расположенный по адресу Байтурсынова, 9, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли около 40 посетителей.

"Пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на место происшествия в 8:50 часов. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит возгорание деревянной обшивки парильного помещения фитнес-клуба на площади 20 кв.м", - говорится в сообщении.

В 9:26 часов пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.