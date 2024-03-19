Фитнес-клуб горел в Астане
Сегодня, 10:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:40Сегодня, 10:40
283Фото: baigenews.kz
Пожар произошел в столичном фитнес-клубе, расположенный по адресу Байтурсынова, 9, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли около 40 посетителей.
"Пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на место происшествия в 8:50 часов. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит возгорание деревянной обшивки парильного помещения фитнес-клуба на площади 20 кв.м", - говорится в сообщении.
В 9:26 часов пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Самое читаемое
- Казахстанская школьница поступила в лучший университет мира
- В Великобритании нашли ценные рукописи, связанные с историей Казахстана
- Город превратится в бутылочное горлышко: что не так с генеральным планом Семея?
- Такого еще не было: масштабный ремонт дорог проведут в Павлодаре
- Женщина поймала мужа на измене при помощи приложения для бега