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pixabay.com Сегодня, 21:16
184
Сегодня, 21:16
184
Фото: pixabay.com

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО

Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT

Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.

Сообщается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг также присутствовал на церемонии.

Ранее глава Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО.

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Сегодня, 21:16
184
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