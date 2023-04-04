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Сегодня, 21:16
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184Фото: pixabay.com
Финляндия официально стала 31-м членом НАТО
Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.
Сообщается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг также присутствовал на церемонии.
Ранее глава Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО.
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