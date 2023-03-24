Президент Финляндии подписал законы о членстве страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении этой страны в НАТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Теперь внутренние законодательные процедуры, необходимые для присоединения страны к альянсу, завершены.

Парламент Финляндии 1 марта большинством голосов поддержал предложение правительства о вступлении республики в Североатлантический альянс. Депутаты одобрили Североатлантический договор, а также соглашения о статусе организации Североатлантического договора, статусе национальных представителей и международного персонала.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. В настоящее время обе заявки одобрили 28 из 30 стран блока, за исключением Турции и Венгрии. Позиция Анкары в отношении вступления в альянс Швеции резко ужесточилась после январской правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Венгерский парламент, как ожидается, проголосует по финской заявке 27 марта. Решение по Швеции Будапешт примет позже. Парламент Швеции уже проголосовал за членство королевства в НАТО.