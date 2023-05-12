Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года

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Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Он принял участие в Форуме президентов Альянса азиатских университетов (ААУ), проходящем в Астане в рамках ежегодного Саммита организации. Саммит является одним из ключевых мероприятий Альянса и своего рода платформой, где ученые, исследователи и политики могут обсудить текущие проблемы и тенденции в сфере высшего образования.

В этому году принимающей стороной выступает Назарбаев Университет.

"Стремительные преобразования в мире, вызванные пандемией COVID-19, технологической революцией, развитием искусственного интеллекта и другими факторами, усиливают потребность в инновационных решениях в различных областях, особенно в сфере образования", — сказал Алихан Смаилов.

читывая мировые тенденции, Казахстан планирует довести уровень финансирования научных исследований до 1% ВВП к 2027 году. Кроме того, на фоне стремительных темпов цифровизации всех отраслей экономики Правительство ведет работу по формированию цифровой архитектуры высших учебных заведений, чтобы должным образом подготовить будущих участников рынка труда.

Параллельно с этим укрепляется сотрудничество с престижными иностранными университетами. Так, четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University. До 2029 года планируется пригласить еще как минимум девять известных университетов.