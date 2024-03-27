Фиктивные ветсправки выдавал предприниматель в Атбасаре

Предприниматель, имея государственную лицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области. Это было выявлено в ходе проведенной проверки в деятельности ветеринарной лаборатории убойного пункта в Атбасаре по вопросу соблюдения требований при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию и сырье животного происхождения.

Всего за 3 года предпринимателем выдано 850 таких справок, т.е. на прилавки торговых точек попало десятки тонн не исследованного мяса сельхоз животных, вследствие чего был риск для жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

"По данному факту в адрес уполномоченных органов внесено представление об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которого виновное лицо было привлечено к административной ответственности с приостановлением действия лицензии сроком на 6 месяцев", - говорится в сообщении.

К слову, теперь данный предприниматель ближайшие полгода не имеет право выдавать такие справки.