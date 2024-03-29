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Фиктивные счета-фактур на 1 млрд тенге выписал житель Астаны

Сегодня, 12:11
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baigenews.kz Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11
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Фото: baigenews.kz

Департаментом экономических расследований по городу Астана окончено досудебное расследование по факту выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" на сумму более 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В период с декабря 2021 года по июнь 2022 года организатор по предварительному сговору в группе лиц на территории города Астаны осуществлял выписку счетов-фактур без фактического оказания услуг от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" в адрес ТОО "ТазалыкЭксперт" и ТОО "Bertys Construction", - говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

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