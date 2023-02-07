open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила, почему решила баллотироваться в депутаты
olympic.kz Сегодня, 12:20
114
Сегодня, 12:20
114
Фото: olympic.kz

Фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила, почему решила баллотироваться в депутаты

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила своё решение баллотироваться в депутаты маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

"Моё окружение знает, как близко к сердцу я принимаю любое дело в своей жизни, и с какой ответственностью и самокритикой подхожу к нему, будь то тренировочный процесс или учёба. Благодаря своей спортивной закалке, я тянусь к новым вершинам каждый день, во всех аспектах, это было привито мне с детства. Вся жизнь профессионального спортсмена - это достижение своей цели через труд и пот. И я точно знаю, если в меня поверили, я постараюсь это доверие оправдать. Этим я подвожу к новости о своем избрании в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы от партии Amanat. Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг. С вашей поддержкой и совместными усилиями, всё задуманное получится!" - написала она в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizabet Tursynbaeva (@elizabetkz)

Напомним, Элизабет Турсынбаева - самая известная фигуристка Казахстана. Она является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года и зимней Универсиады-2019, четырёхкратной чемпионкой Казахстана, бронзовым призёром Азиатских игр-2017.

В истории фигурного катания Элизабет оставила след, когда стала первой в истории женщиной в одиночном катании, исполнившей чистый четверной прыжок на взрослых соревнованиях.

В сентябре 2021 года Турсынбаева завершила карьеру, потому что не смогла справиться с многочисленными травмами.

Напомним, внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента РК состоятся 19 марта.

Отметим, что Алматинский городской филиал партии Amanat выдвинул Элизабет Турсынбаеву и Жансаю Абдумалик кандидатами в городской маслихат по партийному списку и одномандатным избирательным округам на прошлой неделе

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #кандидат #маслихат #спортсмены
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:20
114
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх