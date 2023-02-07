Фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила, почему решила баллотироваться в депутаты

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила своё решение баллотироваться в депутаты маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

"Моё окружение знает, как близко к сердцу я принимаю любое дело в своей жизни, и с какой ответственностью и самокритикой подхожу к нему, будь то тренировочный процесс или учёба. Благодаря своей спортивной закалке, я тянусь к новым вершинам каждый день, во всех аспектах, это было привито мне с детства. Вся жизнь профессионального спортсмена - это достижение своей цели через труд и пот. И я точно знаю, если в меня поверили, я постараюсь это доверие оправдать. Этим я подвожу к новости о своем избрании в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы от партии Amanat. Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг. С вашей поддержкой и совместными усилиями, всё задуманное получится!" - написала она в Instagram.