Фейковый комментарий Токаева распространяют в соцсетях

В соцсетях и мессенджерах рассылают скриншот с цитатой якобы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В подписи сказано, что таким образом президент Казахстана "прокомментировал скандальное дело, в котором замешан бывший министр".

Согласно официальному сообщению Акорды, Токаев 15 ноября во время встречи с руководителями правоохранительных органов прокомментировал резонансное убийство в одном из столичных ресторанов. Президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок", – сказал глава государства.

"Ничего похожего на высказывание из распространяемого сообщения он не говорил. Этот комментарий – фальшивка", - заявляет портал stopfake.kz.

Отмечается, что первоисточником фейка является Instagram-аккаунт Qazinform24, который публикует выдуманные новости. Об этом читателей предупредили в описании профиля.

О преступлении, которое потрясло Казахстан, стало известно вечером 9 ноября. В полиции сообщили, что между посетителями столичного ресторана произошла ссора, в ходе которой женщина получила телесные повреждения и скончалась до приезда медиков. Позже в МВД подтвердили слухи о том, что в качестве подозреваемого задержан экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Его арестовали на два месяца.

12 ноября был задержан и арестован на два месяца директор "Гастро-центра". Это здание, в котором произошло преступление.