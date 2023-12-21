Контрафактные Louis Vuitton, Chanel и Lego изъяли у продавцов в Казахстане

35 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму более 60 миллионов тенге изъяли из товарооборота сотрудники юстиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК.

По словам официального представителя Минюста РК Талгата Уали, возбуждено 145 административных дел по статье 158 КоАП РК (Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования), из гражданского оборота изъято более 35 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму более 60 миллионов тенге. В доход государства в виде штрафа взыскано более 10 миллионов тенге.

Отмечается, что органы юстиции в 2023 году провели 161 проверку деятельности по фактам незаконного использования чужого товарного знака. Они восстановили права владельцев товарных знаков, таких как "Chanel", "Apple", "ZEPTER", "Levi`s", "Louis Vuitton", "LEGO", "PUMA", "TOYOTA/LEXUS", "Наурыз", "Ассам", "Prachka".