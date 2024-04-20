Фейки о смерти акима города распространяют неизвестные в Атырау

На фейковом аккаунте оперативного штаба по ЧС распространяется информация о скоропостижной смерти акима города Атырау Шакира Кейкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Как выяснилось, это недостоверная информация. Аким жив и здоров, недавно принял участие в заседании оперативного штаба, где выступил с очередным докладом о ходе подготовки к паводкам в городе.