Фейки о смерти акима города распространяют неизвестные в Атырау
Сегодня, 09:51
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Сегодня, 09:51Сегодня, 09:51
151Фото: azh.kz
На фейковом аккаунте оперативного штаба по ЧС распространяется информация о скоропостижной смерти акима города Атырау Шакира Кейкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Как выяснилось, это недостоверная информация. Аким жив и здоров, недавно принял участие в заседании оперативного штаба, где выступил с очередным докладом о ходе подготовки к паводкам в городе.
"Ещё раз напоминаем, что за распространение недостоверной информации в рамках режима ЧС нарушителю грозит уголовная ответственность. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском владельца фейкового аккаунта Оперативного штаба по ЧС для применения соответствующих мер", — говорится в распространенном сообщении.