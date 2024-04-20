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Фейки о смерти акима города распространяют неизвестные в Атырау

Сегодня, 09:51
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azh.kz Сегодня, 09:51
Сегодня, 09:51
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Фото: azh.kz

На фейковом аккаунте оперативного штаба по ЧС распространяется информация о скоропостижной смерти акима города Атырау Шакира Кейкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык". 

Как выяснилось, это недостоверная информация. Аким жив и здоров, недавно принял участие в заседании оперативного штаба, где выступил с очередным докладом о ходе подготовки к паводкам в городе. 

"Ещё раз напоминаем, что за распространение недостоверной информации в рамках режима ЧС нарушителю грозит уголовная ответственность. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском владельца фейкового аккаунта Оперативного штаба по ЧС для применения соответствующих мер", — говорится в распространенном сообщении.

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