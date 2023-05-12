Фейк о лишении права детей-инвалидов на лечение опровергли в Минздраве

Фото: stopfake.kz

В социальных сетях распространяется информация о том, что министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният подписала новый стандарт оказания медицинской реабилитации. Согласно документу, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата якобы лишены права на лечение. В Минздраве информацию опровергли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В ведомстве пояснили, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и раньше, могут проходить реабилитацию и амбулаторно, и в условиях стационаров.

Текст нового Стандарта уже опубликован в открытом доступе, и ознакомиться с ним может любой желающий. Пунктов, запрещающих детям с ДЦП лечиться амбулаторно, в нём нет.