Фейерверки на 663,9 тысячи долларов ввезли в Казахстан
Сегодня, 20:01
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Сегодня, 20:01Сегодня, 20:01
114Фото: pxhere.com
В Казахстане растёт спрос на фейерверки. Статистикой по импорту в страну бытовой пиротехники поделились в Комитете государственных доходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.
С января по ноябрь в Казахстан ввезли хлопушки, петарды, фонтаны, батареи салютов, бенгальские огни, цветной дым, наземные фейерверки и другую бытовую пиротехнику весом 231,1 тонны стоимостью 663,9 тысячи долларов. Основным импортёром является Китай.
Кроме того, 0,1 тонны фейерверков стоимостью 17,6 тысячи долларов завезли из Германии, Великобритании и США.
В сравнении с прошлым годом, импортировано на 71,8 тонн пиротехники больше. Её стоимость возросла на 215 тысяч долларов.
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