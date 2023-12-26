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Фейерверки на 663,9 тысячи долларов ввезли в Казахстан

Сегодня, 20:01
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:01
Сегодня, 20:01
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Фото: pxhere.com

В Казахстане растёт спрос на фейерверки. Статистикой по импорту в страну бытовой пиротехники поделились в Комитете государственных доходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.

С января по ноябрь в Казахстан ввезли хлопушки, петарды, фонтаны, батареи салютов, бенгальские огни, цветной дым, наземные фейерверки и другую бытовую пиротехнику весом 231,1 тонны стоимостью 663,9 тысячи долларов. Основным импортёром является Китай.

Кроме того, 0,1 тонны фейерверков стоимостью 17,6 тысячи долларов завезли из Германии, Великобритании и США.

В сравнении с прошлым годом, импортировано на 71,8 тонн пиротехники больше. Её стоимость возросла на 215 тысяч долларов.

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