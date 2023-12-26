Фейерверк прямо из салона движущегося авто запускали двое парней в Шымкенте
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
125Фото: polisia.kz
Запускавших фейерверк из авто парней привлекли к ответственности в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Автомобилистов, ехавших по проспекту Байдибек би вечером 25 декабря, напугали залпы салюта, вылетающие из движущегося рядом ВАЗ-21099.
Странное поведение участников дорожного движения заметили и патрулирующие улицу полицейские. Стражи порядка догнали и остановили нарушителей. Ими оказались 18 и 19-летний жители города.
В отношении парней составлены протоколы по статье 593, части 5 статьи 590 и части 2 статьи 436 КоАП РК. Транспорт водворён на штрафстоянку.
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