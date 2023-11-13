Фермеры Жамбылской области собрали богатый урожай картофеля и овощей

В Жамбылской области РК подведены промежуточные итоги уборочной кампании. Местные фермеры уже собрали почти 3,5 тысяч тонн сельхозкультур, в том числе более одного миллиона тонн овощей и 250 тысяч тонн картофеля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В управлении сельского хозяйства Жамбылской области сообщили, что в регионе завершена уборка сельскохозяйственных культур на площади 745 тысяч гектар, собрано 3,4 миллиона тонн урожая.

Общая посевная площадь сельскохкультур в текущем году составила 762,5 тысяч гектар, из них 15,1 тысяч гектар пришли в негодность из-за засухи.

На сегодня убрано 92% от общей площади зерновых. Средняя урожайность - 10,2 центнера с гектара. Уборка зерновых продолжается в Айтекебийском, Алгинском и Каргалинском районах.

"Убрано 380,3 тысяч гектар зерновых, намолочено 363,2 тысяч тонн зерна, средняя урожайность в бункерном весе составила 9,6 ц/га", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Нурби Жигитеков.

В настоящее время завершён сбор картофеля, зерновых и масличных культур, овощей. Собрано 257,2 тысяч тонн картофеля, 1181,3 тысяч тонн овощных культур, 83,2 тысяч тонн кукурузы, 41,1 тысяч тонн масличных культур, 446,3 тысяч тонн садовых культур.

Несмотря на то, что половину площадей уничтожила засуха, неплохой урожай собирают и свекловоды. В этом году сахарная свёкла в регионе была размещена на 10,8 тысяч гектарах, из них 6,2 тысяч гектаров пришли в негодность из-за засухи. На сегодняшний день урожай убран с более 2,4 тысяч гектаров. Собрано 114,3 тысяч тонн сладких клубней, из которых более 104,9 тысяч тонн отправлено на Меркенский сахарный завод на переработку. Завершить сбор сахарной свёклы фермеры Жамбылской области намерены в конце ноября.

По словам фермеров, повысить урожайность свёклы удалось за счёт использования влагосберегающих технологий. В текущем году водосберегающие технологии внедрены на 57,3 тысяч гектарах, из них капельное - на 38,9 тысяч гектар, дождевальное - на 18,3 тысяч гектар.

По прогнозам управления сельского хозяйства Жамбылской области, по итогам года объём валовой сельхозпродукции составит 535,7 миллиардов тенге, исполнение плана ожидается на уровне 93,1%. В том числе: продукции растениеводства - на 316,3 миллиардов тенге (87%), продукции животноводства – на 219,3 миллиардов тенге (102,0%).

В уборочных работах задействовано 10 063 единицы сельхозтехники. На проведение работ выделено 15,7 тысяч тонн дизельного топлива по цене 250 тенге за литр.

На зимнюю кампанию 2023-2024 года планировалось заготовить 2,6 миллиона тонн кормов. План выполнен на 100,4%.

Под урожай 2024 года планировалось засеять озимыми культурами 161,5 тысяч гектар земли. На сегодня засеяно 161,6 тысяч гектар или 100,1%.

Под урожай следующего года распахано 310,4 тысяч гектар земли (68,1%). В том числе доля урожая сахарной свеклы 1,6 тысяч гектар (23,5%).

На аппаратном заседании по обсуждению промежуточных итогов уборочной кампании аким Жамбылской области Ербол Карашукеев поставил перед управлением сельского хозяйства и акимами районов ряд задач: заранее подготовиться к весенне-посевной кампании, активно внедрять водосберегающие технологий, держать на контроле вопрос выделения субсидий на выращивание сахарной свёклы, эффективно освоить выделенные средства из чрезвычайного резерва правительства РК.