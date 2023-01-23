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Лента новостей

BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 07:39
240
Сегодня, 07:39
240
Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Фермеры проиграли суд против "КазАгроФинанса"

Фермеры Павлодарской области проиграли суд против АО "КазАгроФинанс" (КАФ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Предприниматели пытались оспорить дополнительные начисления. 

Иски КХ "Алтай", ПК "СПК Жаңа Бірлік" к КАФ о признании незаконными начисление дополнительных денег, не предусмотренных договором о финансовом лизинге, рассматривал специализированный межрайонный экономический суд. Кроме того, предприниматели оспаривали передачу информации в Первое кредитное бюро, требуя удалить сведения о просроченной задолженности. Иск обосновывали тем, что ответчик неправомерно увеличил стоимость предмета лизинга, включив в цену налог на добавленную стоимость.

"Суд в удовлетворении исков отказал, потому что согласно пункту 1.9 договора общая стоимость предмета лизинга может измениться. Причиной могут стать изменение курса валют, поставка и приведение техники в рабочее состояние, а также оплата таможенных платежей, налогов и прочих расходов, непосредственно связанных с приобретением предмета лизинга. То есть истцы, заключив договор, согласились с тем, что общая стоимость предмета лизинга может увеличиться", – пояснили в пресс-службе суда.

Кроме того, действия ответчика согласуются с положениями статьи 398 Налогового кодекса РК.

Также пунктом 13.5 договора предусмотрено, что лизингополучатель предоставляет лизингодателю безусловное и безотзывное согласие на отправку и получение информации в кредитное бюро, чтобы формировать кредитную историю.       

Решение суда не вступило в законную силу.

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#фермерство #лизинг #суд #кредиты #сельхозтехника #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:39
240
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