Фермеры проиграли суд против "КазАгроФинанса"

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Фермеры Павлодарской области проиграли суд против АО "КазАгроФинанс" (КАФ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Предприниматели пытались оспорить дополнительные начисления.

Иски КХ "Алтай", ПК "СПК Жаңа Бірлік" к КАФ о признании незаконными начисление дополнительных денег, не предусмотренных договором о финансовом лизинге, рассматривал специализированный межрайонный экономический суд. Кроме того, предприниматели оспаривали передачу информации в Первое кредитное бюро, требуя удалить сведения о просроченной задолженности. Иск обосновывали тем, что ответчик неправомерно увеличил стоимость предмета лизинга, включив в цену налог на добавленную стоимость.

"Суд в удовлетворении исков отказал, потому что согласно пункту 1.9 договора общая стоимость предмета лизинга может измениться. Причиной могут стать изменение курса валют, поставка и приведение техники в рабочее состояние, а также оплата таможенных платежей, налогов и прочих расходов, непосредственно связанных с приобретением предмета лизинга. То есть истцы, заключив договор, согласились с тем, что общая стоимость предмета лизинга может увеличиться", – пояснили в пресс-службе суда.

Кроме того, действия ответчика согласуются с положениями статьи 398 Налогового кодекса РК.

Также пунктом 13.5 договора предусмотрено, что лизингополучатель предоставляет лизингодателю безусловное и безотзывное согласие на отправку и получение информации в кредитное бюро, чтобы формировать кредитную историю.

Решение суда не вступило в законную силу.