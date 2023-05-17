Фермеры не могут получить субсидии из-за недоработок ЕГИСС - НПП

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Единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС) так и не заработала в полной мере с 10 мая, несмотря на заверения министерства сельского хозяйства. Фермеры страны до сих пор не могут получить суубсидии, на которые рассчитывали. Это обусловлено недоработкой ряда процессов в ЕГИСС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

Отраслевое министерство на официальной странице информирует о поданных заявках от аграриев, однако ряд фермеров остались "за бортом" мер господдержки. По истечении половины финансового года вопросы субсидирования процентной ставки остаются нерешёнными. Сельхозтоваропроизводители вынуждены исполнять обязательства перед финансовыми организациями в полном объёме по коммерческой ставке, которая в текущем году доходит до 24 процентов.

Ввиду того, что зачастую финансовая организация привлекает средства извне, то кассовые разрывы образуются не только у фермеров, но у финансовых организаций.

"Все три участника – фермер, финансовая организация и управления сельского хозяйства стали заложниками платформы. Исправленные ошибки в апреле снова отражаются в мае. Фермеры и мы готовы временно перейти на бумажный вариант подачи заявок, лишь бы обеспечить выплату положенной ставки вознаграждения", – предложил председатель кредитного товарищества из Кызылординской области Алмат Абдуллаев.

Эксперты отрасли обеспокоены, что недофинансирование аграриев отразится на результатах своевременного проведения посевной кампании.

"Особо остро стоит вопрос субсидирования ставки вознаграждения, так как фермер вынужден изыскивать средства, из–за чего возникают кассовые разрывы, просрочка, пеня, исключение из программы субсидирования. До сегодняшнего дня в системе не функционирует процесс "Уведомления", то есть если у заемщика изменён график погашения, то система не формирует заявку. Новые кредиты, по которым ещё не поданы "Предложения", также отклоняются рабочим органом, так как сама форма заявки в системе не соответствует форме, утверждённой Правилами субсидирования. Нужно оперативно принимать меры - при поступлении сигналов от пользователей о недоработке, оперативно их исправлять, и чтобы ошибка была исправлена повсеместно, а не только у одного пользователя", – пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Есенеев.

Национальная палата и фермеры ранее неоднократно поднимали вопросы недоработки системы. Однако Минсельхоз продлевает срок исполнения.