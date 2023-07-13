Фермерам в трёх регионах Казахстана не хватает воды

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Вопрос водообеспечения сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила, что вегетация в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, на которые приходится до 97 процентов всей поливной воды, проходит в условиях сохранения маловодья.

В Алматинской и Жетысуской областях обстановка стабильная. Недостаточное наполнение водохранилищ наблюдается в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Для решения проблемы Минэкологии проводит работу с уполномоченными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана в части соблюдения графиков подачи воды по межгосударственным объектам.

Премьер-министр подчеркнул важность соблюдения согласованных графиков подачи воды по межгосударственным объектам, а также конструктивной совместной работы с соседними странами по использованию водных ресурсов.

Смаилов поручил активизировать работу по реконструкции, модернизации и цифровизации гидротехнических сооружений в республике для сокращения потерь воды и внедрению водосберегающих технологий в АПК в целом.