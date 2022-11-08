Феерия на рынке недвижимости: цены на аренду в Алматы выросли на 81,7 процента

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Аналитики Datahub представили данные о ценах на аренду недвижимости в Казахстане в октябре. Самый сильный рост произошёл в Караганде и Конаеве, передаёт BaigeNews.kz.

"Официальная статистика практически не заметила снижения цен в городах на севере и западе – тех самых, где из-за наплыва переселенцев в сентябре сильнее всего выросла аренда. Цены упали лишь в Костанае (на 7,3 процента после предыдущего роста на 42,6 процента). Самый сильный рост в октябре произошел в Караганде (+12,2 процента) и Конаеве (+15,1 процента)", - говорится в обзоре.

Конаев также стал одним из двух городов, где в октябре аренда росла быстрее, чем в сентябре (было 9,3 процента). Вторым стала Кызылорда (с 4,3 до 4,6 процента).

Во всех остальных крупных городах Казахстана темпы роста цен снизились. Но он почти везде продолжается. Исключениями стали четыре города (Петропавловск, Атырау, Жезказган, Туркестан), там цены остались на уровне сентября.

"Продолжается феерия на рынке Алматы: в октябре цены выросли ещё на 6,8 процента. С начала года цена съёма жилья в южном мегаполисе выросла на 81,7 процента. В Астане темпы гораздо ниже: 4,6 процента за последний месяц и 27,3 процента за 10 месяцев", - сообщили аналитики.

В целом по республике рост цен на 5,6 процента стал самым низким за последние три месяца. Но все равно крайне высоким по меркам предыдущих лет. Например, в октябре 2020 года аренда выросла на 0,6 процента; в 2021 году – на 0,9 процента.

"Стоимость аренды в Астане оказалась меньше среднереспубликанской. Показатели составляют 4 692 и 4870 тенге соответственно", - сказано в обзоре.

Только в одном городе стоимость аренды выше среднереспубликанского значения. В Алматы она составляет 5 990 тенге за квадрат.

Самая дешёвая аренда – в Таразе (1853 тенге), Жезказгане (1845 тенге) и Кызылорде (1880 тенге).

На третьем месте в списке самых "дорогих" городов республики расположился Конаев.