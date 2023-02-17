Фарминдустрия Казахстана сократила выпуск лекарств

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Выпуск лекарств и фармпрепаратов сократился в нашей стране на 18 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что снизилось розничное потребление лекарственных средств, но повысились цены на них.

"Производство лекарств и фармацевтических препаратов в Казахстане за прошедший год в стоимостном выражении сократилось на 36,1 миллиарда тенге, или на 18,2 процента. Если по итогам 2021 года фармкомпании выпустили продукции на 198,7 миллиарда тенге, то в прошлом году - всего на 162,6 миллиарда тенге.

Почти вся разница пришлась на значительное падение показателей производства фармацевтических препаратов (минус 58,4 процента в стоимостном выражении). Выпуск лекарств за этот период тоже снизился, но не так значительно: всего на 4,5 процента. Производство прочей продукции в фармацевтической отрасли уменьшилось на 61,1 процента", - говорится в сообщении.

Наиболее заметным событием в отрасли стало прекращение выпуска большого объёма фармпродуктов для борьбы с коронавирусом. В первую очередь это касается вакцины "Спутник V". Её производил Карагандинский фармацевтический комплекс. Именно этот большой госзаказ поставил Карагандинскую область в 2021 году в тройку лидеров по производству лекарств в стоимостном выражении. Общий объём производства в регионе тогда был зафиксирован на уровне 47,6 миллиарда тенге. После завершения выпуска вакцины в 2022 году показатели упали в 2,5 раза, до 19,1 миллиарда тенге. В результате область переместилась на четвёртую строчку в списке регионов-фармпроизводителей.

Основная же тройка лидеров завершила 2022 год с хорошей динамикой. В Шымкенте произвели лекарств на 57,6 миллиарда тенге (плюс 13 процентов), фармпредприятия Алматинской области - на 39,5 миллиарда тенге (плюс 39,2 процента), в Алматы выпуск в секторе составил 21,7 миллиарда тенге, против 18,7 миллиарда тенге годом ранее (плюс 16,2 процента).

Кроме того, в прошедшем году отечественными статистиками был отмечен рост объёма импортных поступлений медикаментов. За январь-декабрь 2022 года Казахстан закупил более 26,4 тысячи тонн фармпрепаратов и лекарств на сумму около 1,4 миллиарда тенге США. Зафиксирован рост как по физическому объёму (плюс 21,8 процента), так и в стоимостном выражении (плюс 25 процента).

По информации международной аналитической компании Proxima Research Inretnational, объём потребления лекарств на территории Казахстана по итогам 2022 года сократился на 1,3 процента: с 626 до 618 миллионов упаковок. Спад произошёл потому, что государство стало закупать меньше медикаментов для медучреждений. Это, в свою очередь, помогло единому оператору закупки лекарств для централизованной системы здравоохранения РК сэкономить более 52 миллиарда тенге. Так, общая сумма госзатрат за 2022 год составила 336 миллиарда тенге— на 13,4 процента меньше, чем за 2021 год.

А вот в розничных продажах никакой экономии не наблюдалось. Несмотря на то, что объём закупленных населением лекарств по количеству упаковок сократился (хотя и всего на 0,4 процента), в стоимостном выражении по итогам 2022 года показатель вырос на 9,3 процента. По мнению экспертов Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК, увеличение объёма розничного сегмента рынка в денежном выражении по большей части обусловлено инфляцией.

В целом на лекарства казахстанцы потратили в прошлом году гораздо больше, чем государство: 527 миллиардов тенге. Во второй год пандемии аптеки получили от покупателей 482 миллиардов тенге.