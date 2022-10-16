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  • Фанаты "Гарри Поттера" с волшебными палочками пришли к Хоггвардсу
GLOBAL LOOK PRESS Сегодня, 20:13
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фанаты "Гарри Поттера" с волшебными палочками пришли к Хоггвардсу

Так они прощаются с Робби Колтрейном, сыгравшим Хагрида в легендарной серии фильмов.

В американском парке развлечений Universal Orlando, возле Хогвартса, собрались сотни поклонников "Гарри Поттера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Starhit.

Люди пришли с волшебными палочками, как из фильма, чтобы почтить память актёра Робби Колтрейна, который сыграл роль Рубеуса Хагрида в саге о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Эту роль актёр исполнял с 2001 года, последний раз на экранах он появился в реюнионе "Возвращение в Хогвартс" 2022 года.

Робби Колтрейн скончался в возрасте 72 лет.

Фанаты подняли палочки вверх, как это делали волшебники при гибели персонажа саги — директора школы Альбуса Дамблдора.

Видео: t.me/starhitru
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#Гарри Поттер #кино
Сегодня, 20:13
130
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