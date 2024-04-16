Фанатам Елены Рыбакиной сообщили хорошие новости

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (19-е место) в 1/8 финала турнира в Штутгарте (Германия), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина и Кудерметова встречались между собой трижды, и Елена уверенно ведет в этом противостоянии - 3-0. Правда, в последний раз они играли друг с другом три года назад. В 2018 году Рыбакина победила на турнире в Санкт-Петербурге (Россия) - 3:6, 6:3, 6:2, а в 2021-м - выиграла в Остраве (Чехия) - 6:1, 6:3 - и в Чикаго (США) - 7:6, 7:5.

Предстоящий матч будет для Елены Рыбакиной первым на турнире в Штутгарте, в то время как Вероника Кудерметова уже провела одну игру: она совершила камбэк в матче с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (24-е место) - 5:7, 6:4, 6:4.