Фальшивые топливные карты продают мошенники казахстанцам

Фото: qazaqoil.kz

В социальных сетях появилось множество объявлений о продаже топливных карт. Продавцы утверждают, что якобы купив одну из них за фиксированную стоимость, можно не платить за на автозаправочной станции. Специалисты Stopfake.kz утверждают, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.

Автомобилистам предлагают топливные карты таких компаний как Helios, Qazaq Oil и "Газпром". Продажи ведутся через Telegram от имени реально существующей компании, зарегистрированной в Костанае. Однако, исходя из открытых данных, указанная фирма занимается заправкой огнетушителей и к торговле топливом не имеет отношения. Более того, в сервисе картографических компаний даже есть комментарий от пользователя, который, обратившись в офис компании за топливными картами, не обнаружил их там.

Стоит отметить, что на официальных порталах компаний, от имени которых продают топливные карты, об их реализации через посредников ничего не сказано. Компания Qazaq Oil предлагает приобретать карты в официальных центрах продаж за 500 тенге после заключения договора с компанией. На сайте компании Helios о топливных картах информации вовсе нет. Вместо этого клиентам предлагают оформить специальные бонусные карты. Компания "Газпром" предлагает топливные карты для корпоративных клиентов. Приобрести их можно исключительно после заключения официального договора с компанией.