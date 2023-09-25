Фальшивые доллары продавали в Мангистауской области

Преступная деятельность по сбыту поддельных денежных купюр пресечена в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Как отметили в АФМ, задержанный гражданин занимался сбытом поддельных денежных купюр номиналом 50 долларов США. В отношении фигуранта санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

"В ходе проведения контрольного закупа, зафиксирован факт реализации путем продажи поддельных денежных купюр. Изъяты фальшивые деньги в общей сумме 3 850 долларов", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности других лиц к противоправной деятельности. Расследование продолжается.