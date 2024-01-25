Факты ДТП скрывали в Улытауской области

129 ДТП произошло на территории Улытауской области в 2023 году. В авариях пострадали 204 человека, 37 погибли. Такова официальная статистика. Но, как выяснилось, некоторые факты полицейские скрыли, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего за 2023 год департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учётам области Улытау выявлено 95 фактов сокрытия от учёта документов о ДТП сотрудниками департамента полиции. При этом 30 аварий с пострадавшими лицами департаментом самостоятельно поставлены на учёт. Подобная тенденция свидетельствует о том, что органы полиции намеренно не выставляют информационно-учётные документы и недостоверно отражают сведения, тем самым снижают реальные статданные по ДТП и создают обстановку мнимого благополучия на дорогах в регионе", - сообщили в ведомстве.

Хотя реальная картина всех ДТП, происходящих на дорогах республики, отражение всех ДТП без исключения позволили уполномоченным органам принимать меры по снижению аварийности на дорогах.

Согласно требованиям, сотрудники УАП ко второму числу месяца, следующего за отчётным, должны предоставлять в департамент акты сверок с организациями здравоохранения. В области Улытау документы в 2023 году не предоставляли.