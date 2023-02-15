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Факт незаконного завышения тарифа выявили в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Так, монополист уверял, что электрообородование требует ремонта, а для этого нужно было повысить оплату за свет. В ходе проверки следователи регионального Департамента экономических расследований выяснили, что никакого ремонта не производилось, а в организации выписывали поддельные счета-фактуры.

На начальников компаний, которые обналичивали средства, завели уголовное дело.

К слову, потребителям электроэнергии в Экибастузе компенсируют полмиллиарда тенге.