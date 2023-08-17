Ежегодно не менее 15 кинопремьер должны выходить в прокат с казахским дубляжом - Минкультуры

Глава МКС считает, что фильмы с казахским дубляжом необходимо показывать в кинотеатрах в удобное время и транслировать в прайм-тайм.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов провёл аппаратное совещание с участием вице-министров, председателей комитетов и руководителей подведомственных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Главная тема в повестке дня – дубляж кассовых фильмов, востребованных зрителями, на государственный язык.

"С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке. Я мониторил мнения – у людей возникли вопросы к нашему министерству. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории. Например, в прошлом году при поддержке министерства культуры и спорта состоялись три ожидаемых зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке. В этом году мы разработали и утвердили постановлением правительства 7-летнюю концепцию развития сферы культуры. Теперь мы ставим задачу, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер выходили в прокат с казахским дубляжом", – заявил Асхат Оралов.

Отметим, что в марте министр культуры и спорта утвердил правила отбора фильмов для дубляжа на государственный язык. В ближайшие несколько лет министерство намерено довести долю фильмов на казахском языке в общем прокате до 30%. Этот показатель должен возрасти и за счет дубляжа кассовых зарубежных фильмов на государственный язык.