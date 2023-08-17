  • 17 Августа, 12:37
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Ежегодно не менее 15 кинопремьер должны выходить в прокат с казахским дубляжом - Минкультуры

Сегодня, 11:05
АВТОР
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ovideo.ru Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
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Фото: ovideo.ru

Глава МКС считает, что фильмы с казахским дубляжом необходимо показывать в кинотеатрах в удобное время и транслировать в прайм-тайм.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов провёл аппаратное совещание с участием вице-министров, председателей комитетов и руководителей подведомственных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Главная тема в повестке дня – дубляж кассовых фильмов, востребованных зрителями, на государственный язык. 

"С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке. Я мониторил мнения – у людей возникли вопросы к нашему министерству. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории. Например, в прошлом году при поддержке министерства культуры и спорта состоялись три ожидаемых зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке. В этом году мы разработали и утвердили постановлением правительства 7-летнюю концепцию развития сферы культуры. Теперь мы ставим задачу, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер выходили в прокат с казахским дубляжом", – заявил Асхат Оралов.

Отметим, что в марте министр культуры и спорта утвердил правила отбора фильмов для дубляжа на государственный язык. В ближайшие несколько лет министерство намерено довести долю фильмов на казахском языке в общем прокате до 30%. Этот показатель должен возрасти и за счет дубляжа кассовых зарубежных фильмов на государственный язык.  

"И ещё одно: выходящие в казахском дубляже картины не всегда показываются в удобное для зрителей время. Мне пишут об этом в соцсетях. Желающим посмотреть фильм на государственном языке зачастую приходится идти в кино поздно ночью. Это, конечно, неправильно. Мы понимаем, что это частный бизнес. Тем не менее, я считаю, что с государственной точки зрения мы обязаны сделать так, чтобы кинопремьеры, которые смотрят во всем мире, показывались на государственном языке и в удобное время. Поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении с частными предпринимателями и владельцами кинотеатров", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

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