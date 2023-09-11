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Ездить в новых вагонах будут пассажиры по трём направлениям в Казахстане

Сегодня, 16:37
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Современные вагоны казахстанского производства пополнили парк АО "Пассажирские перевозки", передаёт ВaigeNews.kz.  

В Астану доставлена первая партия плацкартных и купейных пассажирских вагонов производства казахстанского завода "ЗИКСТО". Они будут курсировать в составе поездов по маршрутам Караганда - Жезказган, Атырау - Мангистау, Атырау - Актобе.  

Для комфорта пассажиров вагоны оборудованы установкой кондиционирования и фильтрами очистки воздуха, датчиками дыма, биотуалетами, системой видеонаблюдения в тамбурах. В купе размещены электрические розетки и разъёмы USB. 

Срок службы вагонов при надлежащей эксплуатации рассчитан на 40 лет.

До конца октября национальному перевозчику передадут ещё 50 вагонов, в начале следующего года – 100 подвижных единиц. До 2030 года компания планирует приобрести 537 высокотехнологичных вагонов производства Stadler.

"С учётом всех запланированных мероприятий по обновлению вагонного парка в 2030 году средний возраст вагонов снизится с 18 до 13 лет. При этом обеспеченность вагонов системой кондиционирования воздуха будет составлять 100 процентов", - сообщил гендиректор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов. 

По его словам, за последние 10 лет парк АО "Пассажирские перевозки" обновился на 50 процентов. Закуплено свыше 1 200 вагонов, отвечающих современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности.

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