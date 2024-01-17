Европейский Союз призывают активизировать взаимодействие с Центральной Азией

Европейский парламент проголосовал за принятие резолюции "Стратегия ЕС по Центральной Азии: Новые возможности для укрепления партнёрства". Значимость документа прокомментировал депутат мажилиса, политолог Айдос Сарым, передаёт BaigeNews.kz.

Резолюция является плановым документом Европейского парламента, в рамках которого депутаты провели свою оценку реализации новой стратегии ЕС по Центральной Азии.

В этих целях законодатели неоднократно посещали Казахстан и другие страны региона. Учитывалось мнение официальных представителей и гражданского сектора Центральной Азии.

"В сравнении с аналогичными документами прошедших лет, Резолюция ЕП по Центральной Азии 2024 года отличается своей тональностью. Здесь впервые Центральная Азия рассматривается как регион: 1) успешно сформировавший свою региональную идентичность – независимые позиции по отдельным вопросам современных международных и региональных отношений; 2) объединивший региональные возможности в торговле, инвестициях, бизнесе и инновациях. Европейский парламент признаёт единство глобальных и региональных вызовов и угроз для Европейского Союза и Центральной Азии, что создаёт новые возможности для долгосрочного, структурированного и взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи законодательный орган Европы призывает Европейский Союз активизировать взаимодействие с Центральной Азией, учитывая его "геостратегическую важность", и продвигать стратегические партнёрства с центральноазиатскими государствами путём расширения сотрудничества сфере политики и экономики", - отметил политолог.

По его словам, можно только приветствовать призыв европарламентариев относительно необходимости взаимодействия Европейского Союза с государствами Центральной Азии.

"Вместе с тем, очевидно, что мы расходимся во мнениях по вопросу "политических преследований" и "политических заключённых". В законодательстве Казахстана нет ни одного указа, ни одного закона и нормативного документа, согласно которому граждане нашей страны преследовались бы за те или иные политические взгляды. В стране запрещена цензура Конституцией. Наоборот, реформы укрепили систему защиты прав человека, свободу выражения мысли и собраний. Парламент становится площадкой для активных политических дебатов и выражения полярных мнений по важным для нашего народа вопросам. Последовательно укрепляется принцип верховенства закона - независимость и профессионализм судебной системы", - сказал Айдос Сарым.

Эксперт считает, что главная задача, стоящая перед Казахстаном сегодня - укрепить культуру верховенства закона.

"Диктатура закона и порядка должна обеспечить равное применение закона ко всем – без исключения. К этому Казахстан стремится и над этим работает ежедневно. Любое нарушение закона наказуемо. А политические взгляды и идеологические предпочтения людей к закону и правопорядку не имеют никакого отношения. Все перечисленные в резолюции Европейского парламента лица – нарушили закон и несут за это ответственность по решению суда. Призывы к свержению конституционного строя и насильственной смене власти, подстрекательство и финансирование экстремистской деятельности – одним словом, к подрыву конституционного порядка – строго преследуются в законодательствах стран Запада. В Соединённых Штатах (Свод законов п.18, § 2383) за такие правонарушения можно получить 10 лет лишения свободы. Аналогичные меры наказания используются и в Европе, в том числе в Германии и Франции", - напомнил политолог.

Он отметил, что двойные стандарты отдельных евродепутатов известны и, в целом, воспринимаются как часть сложившейся в европейском законодательном органе культуры, над искоренением которой работают правоохранительные органы Европы.