Европейский опыт и технологии начнут применять при строительстве жилых домов в Казахстане

В Брюсселе казахстанская и люксембургская компании подписали меморандум о стратегическом партнёрстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Подписанный меморандум предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов в строительной и промышленной сферах в Казахстане. Сотрудничество будет направлено на повышение энергоэффективности в строительстве жилых домов через применение европейского опыта и технологий.

По словам старшего менеджера люксембургской компании Джанкарло Флореса, они планируют способствовать развитию в Казахстане энергоэффективности, устойчивости в строительстве и архитектуре.

"У нас есть более 60 проектов в этой сфере в Люксембурге и Испании. Мы также активны в сфере энергетики и устойчивого развития. Я посетил Казахстан месяц назад, побывал в Астане и Алматы. Архитектура в вашей столице несёт в себе энергию очень современного города с прекрасными, гостеприимными людьми", - сказал он.

Генеральный директор казахстанской компании Магомед Имадов отметил, что в будущем даже люди со средним достатком смогут позволить себе применять дома энергосберегающие технологии и использовать возобновляемые источники энергии.