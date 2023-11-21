Европейский опыт и технологии начнут применять при строительстве жилых домов в Казахстане
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В Брюсселе казахстанская и люксембургская компании подписали меморандум о стратегическом партнёрстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Подписанный меморандум предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов в строительной и промышленной сферах в Казахстане. Сотрудничество будет направлено на повышение энергоэффективности в строительстве жилых домов через применение европейского опыта и технологий.
По словам старшего менеджера люксембургской компании Джанкарло Флореса, они планируют способствовать развитию в Казахстане энергоэффективности, устойчивости в строительстве и архитектуре.
"У нас есть более 60 проектов в этой сфере в Люксембурге и Испании. Мы также активны в сфере энергетики и устойчивого развития. Я посетил Казахстан месяц назад, побывал в Астане и Алматы. Архитектура в вашей столице несёт в себе энергию очень современного города с прекрасными, гостеприимными людьми", - сказал он.
Генеральный директор казахстанской компании Магомед Имадов отметил, что в будущем даже люди со средним достатком смогут позволить себе применять дома энергосберегающие технологии и использовать возобновляемые источники энергии.
"Создать действительно "умный" дом, применять энергосберегающие технологии и использовать возобновляемые источники энергии - эо очень длительный процесс, потому что нам надо создать не только механизм реализации этого проекта, но ещё какие-то финансовые механизмы, которые позволили бы человеку со средним достатком, может быть, даже менее среднего достатка приобрести жильё именно в том районе, который мы собираемся осваивать. Потому что мы хотим сделать упор на свободные внутридомовые площадки, сделать упор на малоэтажность и эстетику внешнего вида", - сказал он.
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