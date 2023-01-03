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Европарламент лишит неприкосновенности двух депутатов
Два депутата Европарламента могут лишиться профессионального иммунитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.
По данным бельгийских следователей, политики, вероятно, замешаны в так называемом "Катаргейте" — коррупционном скандале вокруг связей с Катаром, в результате которого под арестом оказалась даже вице-председатель Европарламента Ева Кайли.
"После запроса правоохранительных органов Бельгии я запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европарламента. Безнаказанности не будет. Никакой", — написала у себя в Twitter председатель органа Роберта Метсола.
По данным источников Euronews в Брюсселе, речь идёт о бельгийце Марке Тарабелла и итальянце Андреа Коццолино. Оба депутата принадлежат к фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".
Вице-президент Европарламента Ева Кайли была арестована в декабре. Её и ещё трёх человек обвиняют в "коррупции", "отмывании денег" и "членстве в криминальной организации". По версии следствия, подозреваемые пытались оказывать влияние на решения Европарламента, за что получали деньги от ряда государств, в частности, от Катара и Марокко.
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