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Лента новостей

dw.com Сегодня, 03:33
218
Сегодня, 03:33
218
Фото: dw.com

Европарламент лишит неприкосновенности двух депутатов

Два депутата Европарламента могут лишиться профессионального иммунитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.

По данным бельгийских следователей, политики, вероятно, замешаны в так называемом "Катаргейте" — коррупционном скандале вокруг связей с Катаром, в результате которого под арестом оказалась даже вице-председатель Европарламента Ева Кайли. 

"После запроса правоохранительных органов Бельгии я запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европарламента. Безнаказанности не будет. Никакой", — написала у себя в Twitter председатель органа Роберта Метсола.

По данным источников Euronews в Брюсселе, речь идёт о бельгийце Марке Тарабелла и итальянце Андреа Коццолино. Оба депутата принадлежат к фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".
 
Вице-президент Европарламента Ева Кайли была арестована в декабре. Её и ещё трёх человек обвиняют в "коррупции", "отмывании денег" и "членстве в криминальной организации". По версии следствия, подозреваемые пытались оказывать влияние на решения Европарламента, за что получали деньги от ряда государств, в частности, от Катара и Марокко.

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#Евросоюз #расследование #депутаты #Катар
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:33
218
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