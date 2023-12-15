Европа приняла решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Европеский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии". #EUCO предоставил Грузии статус кандидата. А ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию представить отчет к марту с целью принятия такого решения. Ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента", - сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий.