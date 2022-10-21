Еврокомиссия  признала безопасными авиаперелёты в Казахстане

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Казахстанская делегация во главе с председателем комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгатом Ластаевым посетила Брюссель, где встретилась с Европейской комиссией, агентством по безопасности полетов (EASA) и представителями государств-членов ЕС, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

"Представлены меры летной эксплуатации, годности, лицензирования авиаперсонала и стандартизации процессов ААК по улучшению уровня безопасности полетов в Казахстане. В том числе презентованы ожидаемые изменения в действующее законодательство в части внедрения нового подхода финансирования и планомерного перехода на европейскую модель регулирования с 2019 года", — сообщили в пресс-службе КГА.

Главой делегации Европейской Комиссии высоко оценена и поддержана реализуемая в Казахстане европейская модель регулирования гражданской авиацией и отмечено, что это является передовым и одним из наиболее эффективных подходов в мире, который полностью соответствует европейским стандартам безопасности полетов.

Также Еврокомиссия позитивно оценила работу в области лётной годности, лётной эксплуатации, лицензирования авиаперсонала, управлении безопасности полетов, стандартизации процессов ААК и обновленную структуру организации и призвала продолжить работу в этом направлении.

Европейская сторона отметила, что у местных авиакомпаний отсутствуют угрозы по внесению в "черный список" или каких-либо ограничений на полеты в Европу.