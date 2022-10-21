open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Еврокомиссия  признала безопасными авиаперелёты в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 12:18
122
Фото: pixabay.com

Еврокомиссия  признала безопасными авиаперелёты в Казахстане

Казахстанская делегация во главе с председателем комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгатом Ластаевым посетила Брюссель, где встретилась с Европейской комиссией, агентством по безопасности полетов (EASA) и представителями государств-членов ЕС, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

"Представлены меры летной эксплуатации, годности, лицензирования авиаперсонала и стандартизации процессов ААК по улучшению уровня безопасности полетов в Казахстане. В том числе презентованы ожидаемые изменения в действующее законодательство в части внедрения нового подхода финансирования и планомерного перехода на европейскую модель регулирования с 2019 года", — сообщили в пресс-службе КГА.

Главой делегации Европейской Комиссии высоко оценена и поддержана реализуемая в Казахстане европейская модель регулирования гражданской авиацией и отмечено, что это является передовым и одним из наиболее  эффективных подходов в мире, который полностью соответствует европейским стандартам безопасности полетов.

Также Еврокомиссия позитивно оценила работу в области лётной годности, лётной эксплуатации, лицензирования авиаперсонала, управлении безопасности полетов, стандартизации процессов ААК и обновленную структуру организации и призвала продолжить работу в этом направлении.

Европейская сторона отметила, что у местных авиакомпаний отсутствуют угрозы по внесению в "черный список" или каких-либо ограничений на полеты в Европу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#авиаперевозки #авиасообщение #КГА
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:18
122
Поделитесь:
Наверх