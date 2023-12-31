Евро исполняется 25 лет

По случаю 25-летия со дня ввода евро в качестве единой валюты главы институтов Евросоюза сделали заявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Под заявлением подписались Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврогруппы Паскаль Донохо, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, президент Европейского парламента Роберта Метсола и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евро вступил в силу 1 января 1999 года в качестве единой валюты для 11 государств-членов ЕС. В настоящее время это официальная валюта 20 стран "еврозоны", Черногории, Косово и четырех карликовых государств Европы.

Евро является одной из резервных мировых валют.

— Сейчас он служит экономике и облегчает жизнь 350 миллион человек в 20 странах. После Второй мировой войны дальновидные лидеры поняли, что единственный способ обеспечить мир на нашем континенте — это объединить наши экономики. И объединенной Европе со временем потребуется единая валюта, чтобы максимально использовать экономические выгоды, создаваемые этим мирным дивидендом, — говорится в заявлении.

По словам европейских лидеров, это облегчило жизнь гражданам Европы, которые могут легко сравнивать цены, торговать и путешествовать. Дало стабильность, защитив экономический рост и рабочие места в условиях кризисов. А выпуск второй по важности валюты в мире дал больший суверенитет в неспокойном мире.

— Поэтому неудивительно, что с момента основания зона евро выросла с 11 до 20 стран. Мы сталкиваемся с растущей геополитической напряженностью, которая требует смелых коллективных решений. Сталкиваемся с нарастающим климатическим кризисом, который мы сможем решить только вместе: выбросы углекислого газа не останавливаются на границах. И мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами нашей конкурентоспособности со стороны энергетической и промышленной политики в других частях мира, — отмечают европейские лидеры.

Это означает, что такие вопросы, как оборона, а также экологический и цифровой переход, стали неотложными вопросами, представляющими общий интерес.

Жители Европы знают, что мир меняется. И они понимают, что сила в единстве. Около двух третей европейцев убеждены, что ЕС является оплотом стабильности.