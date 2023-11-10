Эвакуацию казахстанцев из сектора Газа обсудил глава МИД Казахстана с израильским коллегой

Состоялся телефонный разговор вице-премьера РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе беседы стороны отметили поступательный характер двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Глава МИД Израиля проинформировал о текущей ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Нуртлеу выразил озабоченность эскалацией конфликта и развитием ситуации в зоне боевых действий. Глава МИД РК озвучил позицию Казахстана в отношении текущего конфликта.

Казахстанский министр призвал конфликтующие стороны к поиску путей мира и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку данный вопрос имеет глобальное значение для всего мирового сообщества.

"Нуртлеу обратился к израильскому коллеге с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в секторе Газа, отметив, что данная задача является первостепенным приоритетом для нашей страны. Он также проинформировал Э. Коэна о ходе проводимой работы с властями Египта по скорейшему возвращению казахстанцев на Родину", - сообщили в МИД.

Министр Коэн поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.