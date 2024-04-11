  • 11 Апреля, 21:13
  • BAIGENEWS

Эвакуация людей началась в Иргизском районе Актюбинской области

Сегодня, 20:29
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:29
Сегодня, 20:29
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Фото: МЧС РК

Жителей Актюбинской области эвакуируют с помощью вертолёта из-за риска подтопления села, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На территории Иргизского района в связи с повышением уровня воды в реке Торгай создалась угроза подтопления села Мамыр. В эти минуты проводятся эвакуация жителей вертолетом Минобороны РК", - сообщили в МЧС. 

Уже эвакуировано 33 человека, из них 24 ребёнка.

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