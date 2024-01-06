Это жизненно важный вопрос: политолог высказался об интервью Токаева

Сейчас задача-минимум – не допустить серьёзных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум — ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу. В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер Правительства и акимов не обойтись, резюмировал Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan. О том, какая работа проводится в республике по созданию комфортных условий для жизни граждан и о том, что необходимо сделать для того, чтобы в Казахстане беспрекословно соблюдался принцип "закон и порядок", корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с политологом Аманом Мамбеталиевым.

Аман Кенжебаевич, интервью охватывает множество вопросов, которые сейчас, так или иначе, волнуют общество. Какие моменты, озвученные Президентом, Вы выделили для себя особо?

— Хотелось бы отметить внешнюю политику, в которой Президент рассказал о мерах уже сделанных, и которые ещё будут проводиться. Главная задача – усиление позиций нашего государства, наших граждан, создание всевозможных условий для развития бизнеса и привлечение в нашу страну инвестиций и технологий. Это большая работа по созданию безвизового режима, работа по усилению позиций Казахстана. Также была отмечена роль нашего Министерства иностранных дел, ввиду председательства Казахстана во многих межгосударственных международных организациях.

Много было сказано о событиях января 2022 года. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.

Президент в интервью более подробно раскрывает тему январских событий. Я понимаю, что всё ещё идут судебные процессы, множество дел ещё не завершено. Есть понимание судебной тайны, тайны национальной безопасности. Занавеса была приоткрыта предыдущими делами, которые уже завершились, и ходом мероприятий, самих действий судебных, я имею в виду, и Глава государства дал политическую оценку, подводя общую черту.

Президент сказал, что с 2019 года, когда был дан период старта реформам, и государство встало на рельсы реформирования всей системы государственной власти, элитарные группы, находящиеся на самых высоких должностных позициях негативно восприняли эти реформы, в виду риска потери систем зарабатывания, либо обогащения и вывода капитала за рубеж. Поэтому они всячески нагнетали, уже, я так понимаю, есть доказательная база, всячески нагнетали, используя сначала мирные демонстрации и требования, подключили все свои имеющиеся ресурсы для создания возможности государственного переворота в стране. Но благодаря активным действиям Президента и других ответственных лиц, эта попытка не удалась.

Расследования всё ещё идут. Также стоит напомнить о том, что была проведена амнистия, были определены и отделены мирные митингующие, люди, которые в виду эмоциональных, либо же ложных каких-то амбиций, нежели какими-то другими поводами попавшие в определённые преступные действия, получили амнистию с правом будущего освобождения, с пониманием вины происходящего. А всех остальных, соответственно, заказчиков, бандитов, грабителей, убийц ждёт законный суд.

А что Вы думаете о вопросе "двоевластия" в Казахстане?

— Интересный момент, который также хотелось бы отметить, это терминология, либо понятие восприятия двоевластия в стране. На самом деле, в период с 2019 по 2021 годы очень долго в обществе ходили слухи, причём, я так понимаю, те же центры силы, которые были заинтересованы в обогащении и противились реформам активно, эти слухи и распространяли.

В народе был широко принят обиход, термин "ходить в Библиотеку". Так называемое "двоевластие" долгое время, самым главным образом, было в головах чиновников. Чиновники, каждый раз получая инициативу сверху от Президента на реформирование той или иной структуры отечественной под его ведомство, всячески оглядывались на Библиотеку, особенно представители тех элитарных групп, которые, по факту, были выращенные Первым Президентом.

И всё это долгое время в обществе складывалось как реальность, что не было реальностью на самом деле, это Президент ещё раз проговорил. Касым-Жомарт Токаев заявил, что очень правильно было принято решение Первым Президентом уйти, потому что настало время, требовалась трансформация системы. И та знаменитая цитата: "Уходя - уходи", я думаю, практически красноречива и лаконично закрывает собой вопрос отношения Президента к термину "двоевластия", либо каких-либо других неконституционных форм правления нашей страной.

Глава государства в интервью заострил особое внимание на реализации реформ. Насколько, на Ваш взгляд, эффективно идёт их претворение в жизнь?

В интервью об этом проговорено много раз, эта тема его пронизывает. Я думаю это основной месседж. Реформы, особенно политические, крайне ответственны и важны, как для жизни каждого рядового жителя Казахстана, так и заканчивая всей страной, в целом. Потому что, наконец, главной целью реформ стало создание открытой и прозрачной системы, не позволяющей в будущем кому-либо, будь это персоналии личные, либо центр силы, создания авторитарных режимов в стране. Я думаю, это главная цель всех политических реформ.

Об этом в интервью проговаривалось, о том, что политические реформы имеют цель создания работающих инструментов для высвобождения энергии всех центров и слоёв населения, чтобы они имели законные возможности иметь представителя, избирать своих представителей, создавать свои собственные партии.

Чтобы эти представители, уже находящиеся в законодательной власти, исполнительной и в судебной, могли отображать интересы всех слоёв населения. Причём, инклюзивный такой подход, создание условий для всех секторов общества, на самом деле, уже превентивно исключает в будущем риски, в части населения не быть услышанным и, соответственно, накапливания негатива, приводящего к взрывам социальным, которые могут использовать такого рода люди, как извне, так и внутри страны.

Они преследуют цели, не направленные на развитие страны, а направленные на самообогащение, причём, наплевательски по отношению к государству, их волнует только обогащение, и это тоже было проговорено.

Большое внимание в интервью Президент уделил энергетике. О чём, по Вашему мнению, свидетельствует этот момент?

— То, что в интервью Президент неоднократно проговорил про энергетику, в общем, неудивительно. Судя по тем последним катастрофам, которые происходили, это крайне важно, я бы сказал, это жизненно необходимый вопрос. Сам момент того, что такого рода катастрофы открыто обсуждаются, это уже положительный момент.

Повторюсь, за 30 лет создания, по факту, авторитарного режима, система жизнедеятельности страны, как и любая другая система, давала сбои практически на каждом шагу.

Мы видим её сейчас уже абсолютно сгоревшим инструментом, который не работает, я и про энергетику тоже говорю. Все эти катастрофы с устаревшими системами энергопередач, с устаревшими системами ТЭЦ, сами теплоэлектроцентрали просто морально устарели, другие системы электронакопления, либо электропередач, вся система просто устарела.

Об этом говорили все эксперты, об этом, я думаю, знали многие. Даже проезжая по нашей огромной стране, мы видим в каком состоянии находится вся система тепло-элеткропередач, в каком она, мягко сказать, плачевном состоянии находилась. И как результат, конечно, катастрофа, которая происходит сейчас, в самый мороз, к сожалению, это отключение ТЭЦ, выходы из работающего режима система электропередач и так далее. Я думаю абсолютно естественным обращение внимания

Президентом на этот вопрос, на то, что нужно привлекать иностранных специалистов, технологии, нужно модернизировать всю систему, нужно заниматься Министерством энергетики или акиматам в регионах, на местах в первую очередь, обновлением системы и приведением её в порядок. Если эта передача в частную собственность, то должен быть полный контроль за этими исполнителями. Мы же не можем просто передать бизнесу и забыть об этом. Эта система касается жизни обычных рядовых граждан, это Президент также проговорил в интервью, о личной ответственности бизнеса, о личной ответственности чиновников на местах. Потому что это же не только проблема Президента, как таковая, либо же курирующего министра или акима, это проблема всех нас касается.

Касым-Жомарт Токаев заявил: Я выступаю за укрепление принципа "закон и порядок". Что, на Ваш взгляд, необходимо для того, чтобы данный принцип в Казахстане соблюдался?

— Права человека, об этом Президент тоже много говорил в интервью. Можно сказать, что этой темой также пронизана речь Главы государства, и в блоке политической модернизации, и в блоке развития внутренней и внешней политики, везде, во главе угла стоят права человека, их развитие и так далее. Здесь работает система взаимной ответственности. Президент проговаривал это, по-моему, ранее, в Послании "Концепция ответственного гражданина" - это значит, что да, законы имеют основную силу, крайне важна реализация Закона, и мы как правовое государство должны следить за исполнением этого Закона. Поэтому очень важно каждому гражданину, во-первых, научиться понимать Закон, следить и нести ответственность за его исполнением, а для этого обществу нужно, в первую очередь, нужно поменяться ментально.

Нужно научиться брать на себя ответственность там, где это нужно и требовать этого от наших с вами сограждан. По факту бытового и семейного насилия, допустим, изменения. Большинство этих преступлений могли бы быть решены ещё на моменте создания конфликта. Здесь очень важно понимание самих граждан, что есть ненормально и расширять зону ответственности, и на себя тоже. Нельзя считать, что это зона ответственности полиции или Закона какого-то, либо какого-то другого органа.

Всё, что касается прав человека, здесь должна быть обоюдная зона ответственности, не только государства, но и общества и гражданина, в частности. Поэтому мне эта Концепция ответственного гражданина крайне импонирует. Я думаю, что каждый казахстанец должен в неё вникнуть и начать уже меняться ментально.

То есть, верховенство Закона, правовое государство и зона ответственности граждан, это не просто красивые, какие-то банальные слова, это Концепция восприятия успешного государства и общества.