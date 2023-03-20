"Это закономерный результат" — Кошанов о победе Amanat на выборах в мажилис

Фото: Facebook / y.koshanov

Итоги экзитпола, которые показали победу партии Amanat на выборах в мажилис и маслихаты, прокомментировал её председатель Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Только что были озвучены итоги трёх экзитполов. По их предварительным подсчётам партия Amanat набирает в среднем 53,46% голосов на выборах в мажилис и в местные представительные органы. Поздравляю всех партийцев и наших сторонников с этим! Уверен, что это закономерный результат, который отражает настроение большинства казахстанцев. Мы благодарны народу за поддержку предвыборной программы партии и наших кандидатов!" - написал Кошанов на своей странице в Facebook.

Такая поддержка партии, по его словам, это большая ответственность для всех членов Amanat. Он пообещал, что партийцы приложат все силы, чтобы оправдать доверие избирателей.