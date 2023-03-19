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BaigeNews.kz Вчера, 23:52
382
Вчера, 23:52
382
Фото: BaigeNews.kz

Результаты экзитпола: партия Amanat побеждает на выборах в мажилис

Объявлены результаты экзитпола, проведённого Институтом евразийской интеграции, институтом комплексных социальных исследований СОЦИС-А, а также научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" на избирательных участках. Большинство избирателей поддержали партию Amanat, передаёт BaigeNews.kz.

Опрос Института евразийской интеграции показал, что предпочтения казахстанцев распределились следующим образом:

  • за партию Amanat проголосовали 54,46% избирателей;
  • за партию "Ауыл" - 10,52% избирателей;
  • за партию Respublica - 8,9% избирателей;
  • за Народную партию Казахстана (НПК) - 6,25% избирателей;
  • за партию "Байтак" - 3,22% избирателей;
  • за партию "Ак жол" - 7,87% избирателей;
  • за партию ОСДП - 5,31% избирателей;
  • против всех - 4,47% избирателей.

Опрос "Института демократии" дал следующие результаты:

  • 🔻партия Amanat - 53,33%;
  • партия "Ак жол" - 8,87%;
  • партия "Ауыл" - 11,26%;
  • партия "Байтак" - 2,51%;
  • Народная партия Казахстана (НПК) - 6,93%;
  • Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - 5,12%;
  • партия Respublica - 8,33%,
  • против всех - 3,65%.

А вот данные экзитпола, проведённого институтом комплексных социальных исследований СОЦИС-А:

  • партия Amanat - 54,42%;
  • партия "Ауыл" - 10,21%;
  • партия Respublica - 8,79%,
  • партия "Ак жол" - 8,21%;
  • партия "Байтак" - 2,17%;
  • Народная партия Казахстана (НПК) - 6,89%;
  • Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - 4,91%;
  • против всех - 4,4%.

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#выборы 2023 #выборы в мажилис #экзитпол
Артём Волков Журналист
Вчера, 23:52
382
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