"Это убийство людей" – ребром поставили вопрос грязной питьевой воды в Кокшетау

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Жители Кокшетау страдают от плохого качества питьевой воды. Стараясь сберечь здоровье, они вынуждены устанавливать в квартирах фильтры, причём за немалые деньги, либо покупать очищенную. Главная причина – в очистных сооружениях, которые признали негодными и рекомендовали к списанию ещё в 1986 году, и изношенных распределительных сетях. Вопрос ребром перед акиматом, санитарно-эпидемиологической службой и водоснабжающей компанией поставил недавно общественный совет города. А его председатель назвал такое бездействие убийством людей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Не то, что пить – мыться опасно"

Вопрос питьевой воды, которая по качеству, скорее, ближе к технической, в Кокшетау поднимают регулярно. Люди жалуются: не то, что употреблять в пищу – даже мыться неприятно. А бельё после стирки неумолимо желтеет. По мнению горожан, вода из-под крана годится разве что для слива в туалете. Периодически местные паблики в соцсетях – весной, летом и осенью – будоражат публикации о том, что вода приобрела цвет кофе, запах дуста и болотной гнили.

Жители вынуждены устанавливать в квартирах системы фильтрации, покупать "аквафоры", бутилированную воду либо заполнять пятилитровки в специальных автоматах.

О том, что вода в кранах бежит грязная, красноречиво говорит то, как часто из строя выходят водонагреватели. Напомним, в Кокшетау нет своей ТЭЦ и, соответственно, горячего водоснабжения. Поэтому одна из популярных услуг в городе – по чистке "аристонов". Если понаблюдать за процессом, можно увидеть огромные булыжники, из-за плохого качества воды они "создаются" за очень короткое время.

"Операции по поводу холецистита обогнали аппендицит"

Вопрос ребром поставили члены местного общественного совета, они намерены поднять его на уровне правительства. Председатель совета, ветеран здравоохранения, долгие годы возглавлявший многопрофильную городскую больницу Серик Какенов назвал происходящее убийством людей.

"Мы на 80 процентов состоим из воды. Что употребляем, то мы и есть. В Кокшетау растёт заболеваемость органов желудочно-кишечного тракта. Сегодня операций по поводу холецистита делается больше, чем по аппендициту. Хотя как раз-таки на них во всем мире приходится 70 процентов. Много случаев панкреатита, мочекаменной болезни. Плохая вода сказывается и на состоянии зубов, я говорил со стоматологами", – отметил Серик Кабдушевич.

По информации санитарно-эпидемиологической службы, массовых инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды, в Кокшетау с начала года не зарегистрировано. Зато есть острые кишечные инфекции: в 2020 году 53 случая, в 2021 – 126, с начала этого года – 100. Имели место и случаи вирусного гепатита А, его основная причина – как раз-таки употребление некачественной воды. Последний был в прошлом году.

Поэтому чистая вода в Кокшетау – вполне прибыльный вид бизнеса.

"Люди по факту получают техническую воду, а платят как за питьевую. Только за 11 месяцев этого года поступило 32 жалобы от жителей. Посмотрите, на каждой третьей многоэтажке висят эти фильтр-автоматы. Сначала пятилитровка стоила полтинник, потом 80 тенге – частники быстро сориентировались. И всё равно не каждый может себе позволить покупать очищенную воду – экономят, используют только на чай. А есть малоимущие, многодетные, пенсионеры, многие из них и вовсе пьют из-под крана и колонок. Я же вижу, в одном городе живём", – разводит руками собеседник.

Власти обязаны решить, наконец, проблему: по мнению врача, это вопрос национальной безопасности.

Воды не хватает: нужно "разбудить" бывшие скважины

Главные причины плачевной ситуации с питьевой водой – неэффективная работа очистных сооружений и старые изношенные трубы, по которым вода идёт в дома. Чтобы всё заменить, нужны большие деньги, а это, как становится понятно из разговора с ответственными органами, – большая проблема. И решают её – правда, безуспешно, – уже треть века.

В среднем в сутки Кокшетау требуется до 30 тысяч кубометров, город получает воду из Чаглинского водохранилища, а она периодически не соответствует нормам. Например, во время весенних паводков – когда снег тает, или летом – когда из-за солнечных лучей вода "цветёт". Тогда местная водоснабжающая организация "Кокшетау Су арнасы" переходит на альтернативный источник – Сергеевское водохранилище. Вода там чистая, но дорогая – например, за последнее время цены поднялись вдвое. Поэтому без субсидий от государства здесь не обойтись.

Так периодически над городом нависает угроза нехватки воды, а это чревато социальным взрывом. Общественный совет, кстати, обратил внимание: нужно искать дополнительные источники живительной влаги. Их, к слову, в Кокшетау немало – раньше использовали, а в последние годы забросили.

"Есть дополнительные посты – Чаглинские посты – Чаглинка 1, район Садового, там было порядка семи скважин, они в своё время обеспечивали город. Был Павловский водозабор, там около 25 скважин. Сейчас мы с акимом города прорабатываем вопросы по их "пробуждению", они упираются в финансирование", – отметил генеральный директор предприятия Ермек Омиргалиев.

Водоочистные сооружения должны были списать 36 лет назад

Коротко путь воды из водохранилища до квартир выглядит примерно так: насосы толкают её на очистные сооружения, где она проходит фильтрацию, далее обеззараживается жидким хлором, отстаивается и выходит по разводящим магистральным сетям в город. Само гидросооружение построили в далёком 1969 году, ввели в эксплуатацию в 1970. По словам Омиргалиева, насосы советского производства, поэтому ещё вполне крепкие. К слову, реконструкцию насосной станции в последний раз проводили десять лет назад.

Тем временем, на заседании общественного совета стало известно, что водоочистные сооружения ещё в 1986 году признаны негодными и рекомендованы к списанию. Прошло 36 лет, а они всё ещё в строю. Неполную реконструкцию в последний раз проводили в 2016 году, тогда удалось поменять три из шести фильтров. На этом пока всё.

Гендиректор коммунального предприятия добавил, что в текущем году поменяли оборудование в хлорном цехе (вода хлорируется через дозатор круглосуточно) и модернизировали отстойник (где отстаивается вода, этап процесса очистки).

Кардинально вопрос решит строительство новых очистных сооружений. Местные власти работают над ним с 2019 года, но что-то всё время идёт не так.

"Уже определился победитель, оборудование должно было поставляться из Франции. Но потом начались проблемы – стал расти евро, поставщики начали менять условия не в нашу пользу. В настоящее время мы ведём переговоры с другими потенциальными партнёрами, стремясь получить оборудование и дешевле, и на более комфортных основаниях. К примеру, российского производства. Добавлю, что сейчас проектно-сметная документация находится на корректировке, ведь цены за эти три с лишним года значительно выросли. И сегодня он стоит уже не три с половиной, а семь-восемь миллиардов тенге", – пояснил Е.Омиргалиев.

Пока нельзя построить, можно отремонтировать

Планировались построить новые очистные сооружения к 2025 году. Параллельно акимат и водоканал работают над другим, менее затратным и более оперативным проектом, – по реконструкции имеющихся. Стоимость – 150 миллионов тенге. Он включает замену кварцевого песка (к слову, местного производства) на всех шести фильтрах и самих металлоконструкций. Месяц назад были объявлены оба конкурса, но никто с предложениями не откликнулся.

"В начале года будем объявляться снова – в любом случае, реконструкция очистных сооружений состоится. Также в планах заложить в проекте и запросить из областного бюджета финансирование на дополнительное насосное оборудование. Это будет третья "нитка" (труба – прим. авт.) диаметром в 500. И после того, как возобновим водозабор на прежних скважинах, думаю, вода в Кокшетау процентов на 80 станет чистая", – поделился собеседник.

Стоит добавить, что менять в городе нужно и магистральные, разводящие сети, им более полувека. Хотя бы постепенно. На это, по словам Омиргалиева, понадобится лет пять-шесть.

Разные результаты анализов воды в одном городе

Жёстко должен ставить вопрос качества питьевой воды в первую очередь, по мнению Серика Какенова, главный санитарный врач Акмолинской области.

"Она должна была в набат бить. Поднимать проблему на заседаниях акимата, сессиях маслихата. Я не припомню такого – практически закрыла глаза. Да, штрафуют. Тридцать лет штрафуют, а что изменилось? Анализы воды нехорошие, и мы это знаем. Санитарно-эпидемиологическая служба озвучивает одни цифры, но мы находим другие. Официально, конечно, боятся давать. Нужны кардинальные меры – возможно, стоит объявить ЧС. Наверняка не я один – многие так считают", – высказался председатель общественного совета.

Речь идёт о сильно разнящихся результатах лабораторных анализов в одном и том же городе, за аналогичный промежуток времени. Так, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за десять месяцев в Кокшетау исследовано 275 проб водопроводной воды, из них в пяти выявлены превышение микробов и содержание бактерий. Независимая же экспертиза показала, что из 92 отобранных проб не соответствует 61.

"Мы направили запрос, чтобы сопоставить, в какой период и где были отобраны пробы воды, какая лаборатория делала анализ, соблюдалась ли методика отбора проб воды", – прокомментировала главсанврач Айнагуль Мусина.

Она добавила, что исследования для областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля проводит филиал Национального Центра Экспертизы, чья лаборатория аккредитована и аттестована и отвечает за достоверность.

Как отмечалось выше, в разное время года анализ воды может показывать разные результаты. Например, весной она грязнее, зимой чище. Также её качество сильно ухудшается, к примеру, при запуске системы отопления, замене труб, ремонтных работах. Так, в настоящее время, по словам Ермека Омиргалиева, химико-бактериологический анализ показывает норму.

"1,3 миллиграмм на литр – это мутность, а цветность – порядка 18-20 градусов. Норма – когда 1,5мг/л и 20 градусов, соответственно. То есть сейчас поступающая в город вода идёт по норме, устоялась", – подчеркнул руководитель коммунального предприятия.

Между тем, 24 ноября члены общественного совета, городской маслихат и руководитель управления санэпидконтроля г.Кокшетау побывали на гидросооружении, отобрали семь проб воды на химические и бактериологические исследования. Анализы будут готовы в начале недели.

А крайний кто?..

В ответ на обвинения в бездействии главный санитарный врач отметила, что за последние три года служба провела две проверки предприятия "Кокшетау Су арнасы", сумма штрафов по нарушениям превысила 650 тысяч тенге. Также состоялись четыре внеплановые проверки по жалобам жителей и представлению прокуратуры – должностных лиц опять-таки оштрафовали в общей сложности на 704 тысячи.

"В июне мы вместе с курирующим область госинспектором посетили объекты и отобрали пробы из местного водопровода. Две из 14 проб не соответствовали по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим девять из 13-ти – по мутности, цветности и запаху. Также мы дважды направляли письма в акимат города с предложениями по принятию мер, но их до сих пор не предприняли. По инициативе нашего департамента вопрос состояния объектов водоснабжения рассмотрели на совещании под председательством замглавы региона. Ещё проводим брифинги и выступаем в СМИ, то есть неправильно утверждать, что проблему замалчиваем", – считает главный санитарный врач.

Так или иначе все ответственные стороны признают: ситуацию в Кокшетау с питьевой водой нужно срочно решать. И кардинально. А пока жители продолжают покупать очищенную воду и ремонтировать "аристоны"…