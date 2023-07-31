"Это целая мафия": черные копатели разоряют древние курганы Восточного Казахстана

Фото: Дмитрий Чернов

За последние годы Восточный Казахстан не раз удивлял археологическими находками, некоторые из которых по праву заняли свое – уникальное – место в музеях мирового уровня. И все бы ничего, но археологи, буквально скрупулезно сметая с каждой находки "пыль времен", признают, что им приходится сталкиваться с пока еще нерешенной проблемой – черными копателями, которые разворовывают или уничтожают древние курганы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В мировом масштабе

Напомним, всего за несколько последних лет именно в Восточном Казахстане археологами, среди которых легенда казахстанской археологии Зейнолла Самашаев, было сделано множество открытий. Некоторые из них, без преувеличения, стали сенсацией.

Так, благодаря артефактам, найденным в степях, курганах региона, в Лондоне, музее Фицуильяма, прошла выставка "Золото Великой Степи". Ее назвали сенсацией, культурным событием года в Европе – настолько сильное впечатление на искушенного европейского зрителя произвели экспонаты.

Речь идет о том, что благодаря артефактам, найденным в курганах, расположенных в Восточном Казахстане, в целом удалось перевернуть представление о саках, которых всегда считали грозными воинами. Но оказалось, что они еще и умелые ювелиры и ремесленники.

Древние находки их ВКО, по признанию иностранных знатоков истории и археологию доказали, что саки обладали знаниями во многих сферах. Например, тончайшей работы ювелирные изделия, датируемые VIII – III вв. до нашей эры, подтверждали, что мастера, изготовившие их, не просто умели плавить металл, но и могли достаточно искусно его обрабатывать.

Золотые артефакты были найдены в погребальных комплексах Восточного Казахстана – Шелекты, Елеке Сазы, Берель. Среди них бараны, олени и другие животные из золота, а также украшения, удивляющие свой тонкой обработкой. Например, в одном из древних захоронений была найдена одежда молодого лучника. Так вот она представляла собой 15 тысяч золотых украшений, все - тончайшей работы!

Другой характерный пример – находки, обнаруженные археологами в прошлом году в Курчумской районе ВКО. Это элементы конского снаряжения – удила, ремни, седло и другие детали убранства лошади тоже были сделаны из золота, украшены золотыми пластинами.

"Описать восторг археолога от такой находки невозможно. Это просто удивительно и невероятно ценно. А еще очень обидно, потому что мы столкнулись с тем, что большая часть курганов разграблена. И так - везде. Черные копатели не просто идут по следу археологов. Они нас опережают, варварски разрушая все, не гнушаясь ничем – вскрывают древние могилы. Чтобы нажиться, затаптывая, разрушая все, что может быть ценно для истории и культуры страны, да и в целом человечества", - говорит профессор, главный научный сотрудник института археологии им. А.Маргулана Зейнолла Самашева.

Понять ученого можно. Тратя годы на изучение, поиск курганов, кропотливо и аккуратно раскопав его, а потом натолкнуться на то, что здесь уже побывали черные копатели и, если не унесли все самое ценное, то разрушили, разбили и затоптали.

С Зейноллой Самашевым, безусловно, согласны и молодые археологи, проходившие практику в Восточном Казахстане. По словам студента Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Дамира Тайпина, проработать в степи целый день на солнце, раскапывая сантиметр за сантиметром курганы это интересная и захватывающая работа.

"Я же знал, какую профессию выбрал. К тому же не первый раз на практике. Просто обидно, когда снимаешь слой за слоем, чтобы ничего не повредить, доходишь, до цели, а там уже кто-то побывал, это очень обидно", - говорит Дамир.

Парень признается, что с удовольствием приехал в Восточный Казахстан еще раз, уж очень много здесь интересного таится для археолога.

"Недавно мне отправили видео, снимали территорию с квадракоптера. Все перерыто, уничтожено, страшно смотреть. Все это дело рук черных копателей. Это целая мафия, которая знает, что может совершать свои преступления почти безнаказанно. Вот в прошлом году в Зайсанском районе (ВКО) поймали двоих таких. Причем, поймали сами местные жители. Задержали их прямо возле древних курганов, передали полиции. Ну и что? Их в тот же день и отпустили. Сказали, что не нашли состава преступления в их действиях, потому что эти курганы не зафиксированы в реестрах. И это неправильно!", - сетует Зейнолла Самашев.

Еще один пример – похожая история, случившаяся в позапрошлом году в Жарминском районе. На территории одного из местных хозяйств находились более 200 древних курганов. Все они не были исследованы до конца. Местные жители берегли их, даже скот старались не выгонять в том направлении. И вот объявились черные копатели. Люди их задержали. Пригрозили и прогнали. Даже полицию вызывать не стали. Говорят – без толку. Дело в том, что чужаки не успели начать свою работу, а значит, и предъявить им все равно нечего было бы.

В полиции с этим не согласны. В Департаменте полиции ВКО утверждают, что сообщать о подобных фактах нужно обязательно.

"Ни один подобный факт не останется без внимания. Правоохранительные органы обязательно зарегистрируют случай и проведут проверку, после этого будет принято решение о привлечении к ответственности. Зависеть оно будет от нанесенного ущерба", - сообщила руководитель пресс-службы ДП ВКО Татьяна Карпова.

По ее словам, как таковой статьи, предусматривающей наказание конкретно для черных копателей, нет. Возможно, с этим и связано то, что пока ни один черный копатель, по крайней мере, в ВКО, серьезно наказания за свою "деятельность" не понес. Отделываются они только штрафами, а потом вновь возвращаются и продолжают уничтожать культурную и историческую ценность всего народа.

Дороже денег

По словам археологов, разорение курганов как явление появилось в 90-ые годы, а вот пика своего достигло лет 10 назад. Как раз тогда отечественная археология начала стремительно развиваться. Эта сфера получила серьезную поддержку от государства, начала реализовывать проекты, получила результаты своей работы, о которых и рассказала общественности. Это было на руку черным копателям, и они пошли по следам археологов.

"Я уверен, что это целая мафия, причем, не только в пределах Казахстана. У нее международный масштаб. Вы только представьте, что артефакты надо не просто найти, но рассказать о них. Это сайты. Там же проходят аукционы. Рынки сбыта тоже четко налажены, большей частью – как раз за границу. Так разворовывается народное достояние. Обидно", - говорит Зейнолла Самашев.

Зайнолла Самашев, как и многие его коллеги-археологи, убежден, что необходимо ужесточить законодательство. Только тогда будет надежда, что ситуация изменится.

С этой целью летом прошлого года казахстанские археологи в очередной раз потребовали ужесточить закон. К сожалению, поднимаемая десятилетиями проблема разрешения так и не нашла. Неповоротливость властей не просто развязывает руки копателям, которые в своей работе давно используют не только лопаты, кирки и металлоискатели, но и экскаваторы, которые после себя ничего не оставляют.

Для казахстанской археологии все усугубляется еще и тем, что в России закон все-таки серьезно ужесточили. Теперь здесь все, что находится под землей, под водой принадлежит государству. В Казахстане до сих пор – нет. Для нас это означает одно – черные копатели из соседней страны ринутся к нам.

Опять же в РК действует запрет на вывоз находок, которые найдены только на месте официально признанных, зарегистрированных раскопок. На все остальное – нет. Что также значительно упрощает задачу нечистоплотным копателям. Поэтому угроза потерять культурное наследие народа, хранившееся под землей тысячелетиями, остается актуальной.

Фото: Дмитрий Чернов.