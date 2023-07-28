Это стоит знать: Как в Казахстане продать и купить автомобиль онлайн

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Активный образ жизни и стремление сэкономить драгоценное время для важных дел движут цифровыми процессами. Совершенствуется всё вокруг. И вот мы всё больше выбираем заказать доставку продуктов, еды или товаров на дом, чтобы не ходить по магазинам. А онлайн-шопинг стал доступен даже в самых непривычных вещах. Выбрать, купить и оформить онлайн в Казахстане можно и автомобиль.

Эксперты полагают, что это приносит плюсы рынку и помогает казахстанским потребителям. Однако за цифровыми возможностями всегда могут показаться цифровые каменные баги. Как правильно продать и переоформить автомобиль онлайн, чтобы потом не получать уведомления о штрафах, неоплаченных налогах и ограничениях, редакция BaigeNews.kz расскажет в проекте "Это стоит знать". Сразу определимся — в этот раз мы будем говорить только о физических лицах, а не о покупке-продаже из автосалонов или для юридических лиц.

В нашей стране онлайн-продажи машин из-за пандемии сначала активно начали развивать автодилеры, затем из-за карантинных ограничений этот тренд перешёл и в частный сектор. Купить и продать автомобиль может любой гражданин страны старше 18 лет. Главное в сделке — наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП) и авторизация на портале электронного правительства (eGov).

Если сделка проводится на портале eGov, то начинаем с выбора транспортного средства в разделе "Транспорт и коммуникации". Сначала продавец указывает индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и заполняет запрос. Здесь выбирает машину, которую планирует продать. Сначала нужно снять её с учёта. Не будем рисовать картину с молочными реками и кисельными берегами, сразу уточним, что если отобразились штраф, долги по налогам или залоги, их непременно нужно оплатить. Иначе в переоформлении откажут. Оплачивать можно только банковской картой.

Далее указываем ИИН покупателя, отмечаем согласие заключения сделки и подтверждаем своё заявление ЭЦП, чтобы заявка отобразилась и у нас, и у покупателя.

Уведомление о том, что заявка обрабатывается, появится в разделе "История получения услуг" в личном кабинете, там же будут указаны сроки, в которые должен поступить ответ. При одобрении нужно передать старый техпаспорт и госномера покупателю. Здесь важно уточнить, что пока идёт оформление сделки и переоформление автомобиля, ездить на нём нельзя.

Следующим шагом станет подтверждение от покупателя приобретения автомобиля. Для этого он заходит в свою историю получения услуг и проверяет информацию о покупаемой машине. Если всё в порядке, далее уже выбирается СпецЦОН для получения техпаспорта и номеров.

Также нужно будет оплатить госпошлину за получение номеров, изготовление свидетельства о регистрации и сам регистрационный сбор. Важный аргумент в пользу онлайн покупки авто — всё это можно сделать не выходя из дома. Учесть нужно лишь, что оплату надо проводить по месту нахождения СпецЦона, с указанием субъекта.

Номер на автомобиль можно выбрать из тех, что предложит система, либо за отдельную плату подобрать понравившуюся комбинацию. Плюсом является также и то, что в случае одобрения сделки можно указать адрес для доставки курьером.

Далее запрос подписывается ЭЦП. Стоит учесть, что при положительном ответе от правительства нужно прийти в СпецЦон с квитанциями об оплате госпошлин, чтобы сдать прежние номера и техпаспорт и получить новые. Ну а если вы заказывали доставку курьером, просто отдаёте техпаспорт и номера ему.

Если все плюсы сложить вместе, то в идеальной ситуации весь процесс займёт не более одного рабочего дня. И вместо того, чтобы тратить время на очереди в СпецЦоне, можно уделить его работе, дому, семье или так, как посчитаете нужным. И в этом случае выгода ощутима.