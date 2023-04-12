"Это системная проблема" — Перуашев о причинах недовольства митингующих нефтяников

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Депутат мажилиса, лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал прошедший в Астане митинг жителей Жанаозена, передаёт BaigeNews.kz. Бывшие рабочие "БерАли Мангистау Company" требовали восстановить их рабочие места

Он назвал проблемы, поднимаемые на митинге, системными.

"Это проблема системная. И она будет повторяться, пока не будут нормальные взаимоотношения между работодателями и работниками. Речь идёт о слабости наших профсоюзов. Потому что любой работодатель заинтересован, чтобы его коллектив работал, не отвлекался. Приносил прибыль. О чём они говорили? В этих компаниях не обеспечивается социальный пакет. Нет стабильной работы, нормальной зарплаты", — сказал Перуашев в кулуарах мажилиса.

Он также прокомментировал решение протестующих отказаться от других предложений по трудоустройству.

"Проблема в несправедливости и непрозрачности взаимоотношений между сервисными компаниями и недропользователями. К сожалению, мы видим, что когда этим работникам предлагают куда-то устроить, они говорят "у нас социального пакета там нет, заплаты стабильной нет, отпуска нет." Поэтому хотим устроиться в государственную компанию. Дело в том, что подрядные компании, участвующие в тендерах на обслуживание, сервис, экономят. Они не могут экономить на оборудовании, технологии, они экономят на людях, их зарплате", — пояснил депутат.

Он также отметил, что жители Жанаозены выразили неуверенность в том, что у них в будущем будет работа.

"Важно, то что они сказали: "Мы не уверены, что завтра у нас будет работа". То, что у нас тендеры каждый год заканчиваются, а потом начинаются – это возможность вымогать взятки, манипулировать. Такие контракты должны быть долгосрочными. Желательно на три-пять лет, — привёл слова нефтяников мажилисмен.

Азат Перуашев высказался о роли профсоюзов в подобных ситуациях. По его мнению, в Казахстане они представлены слабо.

"Получается, что работник у нас со своими проблемами остаётся один на один. Так не должно быть. Во всём мире есть институт профсоюзов, которые готовы защищать интерес работников перед работодателями. Сейчас профсоюзы в Казахстане — это не мост между работниками и работодателями", — заключил депутат.

Напомним, накануне в центре Астаны задержали группу нефтяников, митинговавших у здания Минэнерго. В столицу бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ, приехали в понедельник. Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуги) с сохранением заработных плат. Но экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".