"Это очередная информационная атака": Турлыханов о видео с сыновьями

Информационной атакой считает депутат Мажилиса Парламента Даулет Турлыханов распространение в соцсетях видео с сыновьями. Об этом он написал на странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен отметил, что подобные случаи не впервые возникают вокруг его семьи.

"Повторения подобного конечно же дает повод задуматься. Я воспитывал своих детей по заветам отцов, в традициях нашего народа. По данному видео у меня тоже есть свои вопросы. Мне не понятно, почему такие девушки в 4 утра приходят к дому, где живет мой сын, и становятся инициаторами подобных случаев. И всё это случайно зафиксировано на камерах видеонаблюдения, а нарезки, нужные некоторым людям, сразу появляются и распространяются в средствах массовой информации. Всё это вызывает сомнения не только у меня, но и у других людей тоже", - написал депутат.

По мнению Турлыханова, это очередная информационная атака, направленная на его семью, которая длится на протяжении последних лет.

"На видео отчетливо видно, как мой сын пытается дистанцироваться от этого конфликта. Для объективного восприятия ситуации выставляю полное видео. Прошу отнестись с пониманием к данной ситуации", - добавил он.