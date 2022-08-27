"Это очень дорого" — вице-премьер о ценах на сахар в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

Высокими назвал цены на сахар в Казахстане вице-премьер — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.

"Последний раз ходил в Small в торговом центре, конечно, мешок сахара пятикилограммовый стоит 5500 тенге. Это очень дорого на сегодня. Сейчас наша задача сделать, во-первых, чтобы сахар был, но и не только сахар, все виды продовольственных товаров, во-вторых, конечно, надо постараться снизить цену, либо темп роста. У нас есть своё видение, премьер-министр дал мне поручение до конца следующей недели по каждому из 19 видов социально-значимых товаров дать своё видение, как мы будем делать. Буквально через час собираем большое совещание, приедут все участники сахарной отрасли. Есть видение сделать так, чтобы сахар был, чтобы цена на него была стабильная, снизилась. Как я уже обещал, две недели этим вопросом занимаемся, в конце следующей недели я, надеюсь, доложу своё видение", — сказал Серик Жумангарин журналистам в кулуарах правительства РК.

Метод кнута в отношении рынка здесь не подходит, отметил он.

"Рынок будет работать только тогда в нужном направлении, когда ему это будет удобно. Будем работать, применять рыночные механизмы. Естественно, будут какие-то бюджетные механизмы применять, здесь необходим комплексный подход", — сказал Серик Жумангарин.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил установить минимальную розничную стоимость на сахар. Это он поручил как раз-таки министерству торговли.

Смаилов сказал также, что требуется значительная модернизация имеющихся сахарных заводов и расширение их производственных мощностей. По его словам, в целом, ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась.

"Сахар есть в наличии, запасы пополняются. Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников", — отметил Алихан Смаилов.