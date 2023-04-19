Это лучше всех условий труда в Казахстане — Саткалиев о требованиях рабочих из Жанаозена

Фото: facebook.com/minenergork

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал о требованиях собравшихся в Астане рабочих из Жанаозена, передаёт BaigeNews.kz.

"Представители компаний требовали, в первую очередь, трудоустройство в компании "Озенмунайгаз". Есть определённый порядок, согласованный с жителями. Там девять тысяч людей в очереди стоят. Поставили вопрос о возможности внесения изменений в порядок приёма на работу. Но мы сказали в "КазМунайГаз", что это требует обязательных обсуждений с местными жителями", — отметил министр.

Вторым требованием было обеспечение стабильности на три года, сохранение заработных плат, коллективный договор, который бы включал достаточно серьёзный пакет помощи.

"Это и оздоровление, и тринадцатая заработная плата. Это очень мощный экономический пакет, стимулирующий. Объективно он немного отличается от тех условий оплаты труда, которые есть по Казахстану. Он гораздо лучше", — сказал Саткалиев.

По словам министра, для удовлетворения требований представителей нефтесервисных компаний был выстроен прямой диалог, и находятся "неклассические" решения.