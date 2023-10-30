Это их земля: остановить забой сайгаков требуют общественники в Казахстане

Казахстанские общественники готовятся запустить петицию с требованием остановить отстрел сайгаков. Жители страны возмущены распространяющимися в социальных сетях кадрами убитых животных. Их мясо открыто выставляют на продажу, несмотря на то, что охота на них запрещена. Противники отстрела уверены: браконьерство - лишь способ прикрыть продажу рогов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, с начала года в Казахстане выросло количество случаев незаконной охоты почти в полтора раза. Есть рост и преступлений, связанных с незаконным обращением с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Именно так звучит статья 339. К слову, в начале года таких фактов было 48, а по итогам сентября - 173. Данные за октябрь комитет по правовой статистике опубликуют в ноябре.

Между тем, общественность возмутили фото и видео с сайгачьими тушами, выброшенными прямо в степи. В социальных сетях распространяются видеокадры "без купюр", где можно увидеть убитых и выпотрошенных антилоп. А казахстанцам открыто предлагают сайгачье мясо. Расценки разные. От 1000 до 1500 тенге за килограмм и даже целые туши по 10 тысяч тенге, причём с доставкой. Торгуют и сайгачьими шкурами. В ряде видео зафиксированы автомобили, перевозящие освежеванные сайгачьи туши.

Гражданский активист из Западно - Казахстанской области Нурлан Рахимжанов рассказывает, как в детстве пасли скот по соседству с сайгой. Говорит, травы в степи хватало и для домашних, и для диких животных.

"Наше поколение росло в убеждении, что сайгаки – священные животные, никто и представить не мог, что численность степных антилоп необходимо регулировать, причём таким жестоким способом. Сейчас фермеры поднимают такой ажиотаж, шумиху, что сайги в степи стало много. Они добились, чтобы в ЗКО прибыли министры, добились вот такого кровавого побоища в степи. Я не знаю, как решаются такие вопросы в других странах, но то, что сейчас происходит у нас, считаю варварством, моё мнение - это неправильно. Мы живём в 21-ом веке, неужели нет других возможностей, способов решить этот вопрос цивилизованно?", - возмущается Нурлан Рахимжанов.

Такого же мнения придерживается и блогер Онгар Кабден. Он считает, что кампания по отстрелу сайгаков не что иное, как прикрытие для получения рогов животных. Известно, что на чёрном рынке они оцениваются в миллионы.

"Отстреливать сайгаков, объясняя это ростом их числа, уму непостижимо. Мне кажется, что всё это было затеяно из-за рогов сайгаков. Об этом говорит и то, что охотники отпиливают и забирают только рога, оставляя гнить шкуры, внутренности и даже целые сайгачьи туши. Если это узаконенный отстрел, то почему мясо и шкуры не идут на переработку?", - задаётся вопросом блогер.

Общественники уверены, что должна быть прозрачность на всех этапах отстрела сайгаков. Пока же у них больше вопросов.

"Почему туши бросают в степи, почему не сжигают? Мясо сдают в мясокомбинат, по каким расценкам принимают его? Будет ли какая- то польза местному бюджету, местному населению? Сейчас на черном рынке продаётся мясо, предлагают в Актау, Жанаозене, Уральске, Атырау. Предлагают по 1000- 1500, есть объявления о продаже целых туш, всё это законно? Зарабатывает на всём этом только Ассоциация охотников, им дела нет до нашей природы", - уверен житель, гражданский активист Нурлан Рахимжанов.

Между тем, директор Западно-Казахстанского филиала РГКП "Охотзоопром" Арман Кожахметов уверяет, что видео с выброшенными в степи сайгачьими тушами снято в Карагандинской области. По его словам, в ЗКО договор заключается только с проверенными охотниками, не имеющими судимостей. Уничтожение сайги производится двумя способами. Ночью антилоп отстреливают, днем их загоняют в загоны из капроновых сетей. В регионе будет уничтожено 226 тысяч голов сайгаков, пока из этого плана реализован только 1% - чуть больше 2,5 тысяч голов, уточнил Арман Кожахметов.

"Мясо сдаётся тушами, по 315 тенге за килограмм. Принимают три мясокомбината в Западно-Казахстанской области – трёкинский, жангалинский, а также предприятие ИП "Кубеев". В Атырауской области мясо сдают в "Асыл Агро". Сформировано 8 бригад, в каждой по 4 человека и две машины. За каждого убитого сайгака государство платит охотникам по 4 000 тенге", - сообщил директор филиала "Охотзоопром".

Что касается рогов сайги, продолжил он, то их продажа запрещена.

"Рога идут на сохранение в "Охотзоопроме", потом будем сдавать государству. Рога полностью маркируются, опечатываются, заносятся в журнал. "Охотзоопром" берёт обязательство хранить рога до 2025 года", - заверил он.

По его словам, на днях около 50 сайгаков утонули при переправе через реку Карасу в Казталовском районе. Их туши вытащили из воды и утилизировали. Распространяют также видео с 40 убитыми степными антилопами в Акмолинской области.

Экоактивисты и общественники считают: сайгаки не гости в казахстанских степях, а хозяева. И такое варварское уничтожение животных нужно запретить.

"Почему сайгу стреляют? Разве это не их земля? Почему на природные пастбища объявились хозяева? Они не сеют кормовых трав, а пользуются природными пастбищами, и считают, что сайга не имеют права здесь жить. А посевы фермеры пусть ограждают. Я видел в Кызылорде рисовые поля, они ограждены деревянными изгородями, и скот туда не заходит",- отмечает Нурлан Рахимжанов.

Онгар Кабден считает, что казахстанцам нужно срочно запускать петицию с требованием прекратить отстрел сайги.

"Срочно нужно формировать независимую комиссию из гражданских активистов и журналистов! Обязательно петиция нужна. И привлечь к строгой ответственности тех, кто стрелял сайгу и выбросил освежеванные туши в степи", - уверен он.

По его словам, сайгаки в капкане: их исконные пути миграции преграждены, на них устраивают облавы днём, а ночью расстреливают в свете автомобильных фар.

"Жалуются, что сайгаки вытаптывают пастбища и посевы. А куда деваться животным, если люди перекрыли все их пути миграции? Они остались заперты в тесном мешке. К примеру, жители Майского района Павлодарской области забили тревогу, что сайгаки топчут их земли. А всё потому, что был построен автобан Павлодар - Астана, и дорогу огородили железной сеткой, чтобы скот не выходил. Теперь сайга не может перейти в сторону Актогая, Иртыша", - возмущен блогер.

Между тем, тревоги экоактивистов вполне оправданы. Статистика департамента полиции ЗКО показывает, количество охотников разбогатеть на реализации сайгачьих рогов стало больше в 6 раз. Если в 2022 году полиция изъяла у преступников чуть больше 500 рогов, то за 9 месяцев 2023-го - 3180 штук рогов. Ущерб экологии Казахстана составил 8 миллиардов 228 миллионов тенге. Для сравнения, в прошлом году - 942 миллиона тенге. И это только данные по одному региону. Мы запросили в МВД аналогичную информацию по Казахстану.

А пока шокированные жестокими видео казахстанцы пытаются достучаться до властей, на сайте "Открытые НПА (нормативно-правовые акты)". Министерство экологии и природных ресурсов предлагает продлить отстрел до 15 ноября.

В это время, в степях страны уже месяц звучат выстрелы, а дикие антилопы пошли на заготовку мясных консервов.