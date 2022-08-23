Это фашизм - атыраусцы в шоке от условий для животных в передвижном зоопарке

Фото: bashinform.ru/иллюстративное

Атыраусцы возмущены условиями содержания животных в передвижном зоопарке, прибывшем в город, передаёт BaigeNews.kz.

Одна из жительниц сняла на видео, как в обитых металлом фургонах, оставленных возле стадиона имени Мунайтпасова, скребутся звери.

"В Атырау приехал передвижной зоопарк. Держать в металлическом контейнере на жаре животное - это значит обрекать его на верную смерть. Это фашизм, хотя для цирка это обычная практика", - подписала ролик автор видео.

Комментаторы поддержали автора и призвали горожан не покупать билеты на представление.