Это было не в первый раз– экс-мажилисмен прокомментировал дело Туребаева и Шерниязова

Автор проектов Stop-Piramida.kz и Sapa-Sauda.kz, экс-депутат Мажилиса Парламента Казахстана Юрий Ли прокомментировал резонансное дело казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, признанных виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Не хотел бы комментировать решение правосудия, но могу акцентировать внимание на следующих вещах. Во-первых, это был не первый раз, когда они оказались в рекламе, в частности Туребаев. Он засветился ещё в рекламе "Гарант 24 Ломбард". Там официально только 17 тысяч потерпевших. В Актобе вы бы видели, что творилось в суде. 30 миллиардов убытков. Там помимо них большое количество знаменитых людей было задействовано", - сказал Юрий Ли.

Экс-мажилисмен рассказывает, что в случае с "Гарант 24 Ломбард" блогеров и певцов, рекламировавших пирамиду, не наказали за рекламу из-за несовершенства законодательства. Только после этого громкого дела были внесены поправки в закон по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид. Поправки ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид и ввели уголовную ответственность за их рекламу.

"Статья, которая у нас на тот момент была по административной ответственности за производство, размещение рекламы финансовых пирамид, вообще не работала. Соответственно люди не понесли административной ответственности, отделались лёгким испугом, появилась перспектива особо не задумываться и рекламировать всё, что угодно", - пояснил Ли.

По его словам, дело Mudarabah Capital дало понять всем казахстанцам, что рекламирующим финпирамиды грозит уголовная ответственность.

"Если мы посмотрим на некоторые страны, в которых очень высокий уровень финансовой культуры, я вам скажу, что там и уголовные статьи достаточно жёсткие. Поэтому, на мой взгляд, превентивно что-то должно было произойти для того, чтобы все поняли, что этим занимаются в конце концов. А не так, что прорекламировал, а потом сказал: "Я же не знал". Почему если они не знают, их можно не привлекать, а бабушка стоит продаёт какие-то носки, её начинают гонять и штрафы накладывать?! Неправильно же", - высказал своё мнение Юрий Ли.

Он отметил, что кейс Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова был примечателен с юридической точки зрения.